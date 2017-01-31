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رقم الخبر: 186180 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 11:52 الاقسام: محليات  
محادثات بين وزيري الخارجية الايراني والفرنسي بطهران

محادثات بين وزيري الخارجية الايراني والفرنسي بطهران

جرت صباح اليوم الثلاثاء بطهران محادثات بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الفرنسي جان مارك ايرولت الذي يزور طهران على راس وفد اقتصادي كبير.

وتباحث الجانبان في هذا اللقاء حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية المهمة.
ووقع الوزيران ظريف وايرولت مذكرة تفاهم بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وفرنسا.
ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الفرنسي بعد ظهر اليوم الثلاثاء امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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