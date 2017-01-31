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رقم الخبر: 186179 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 11:50 الاقسام: رياضة  
ايران تهزم سوريا في سلة غرب آسيا بسهولة
الأردن ولبنان يواصلان انتصاراتهما

ايران تهزم سوريا في سلة غرب آسيا بسهولة

واصل المنتخب الإيراني انتصاراته واجتاز عقبة المنتخب السوري بسهولة وبنتيجة بلغت "92-48".

وفي مباراة أخرى حقق المنتخب الأردني فوزاً صعباً على نظيره العراقي "66-62"، في المواجهة التي جمعتهما مساء الإثنين على صالة شباب الفحيص، في ثاني مواجهاتهما ببطولة غرب آسيا لكرة السلة.

واستطاع المنتخب الأردني أن يفرض أفضليته منذ البداية حيث أنهى الربعين الأول والثاني بتقدمه، قبل أن تفلح محاولات المنتخبي العراقي في الربعين المتبقيين من تقليص الفارق إلى 4 نقاط.

وكذلك فعل المنتخب اللبناني، حيث اجتاز نظيره الفلسطيني بنتيجة"99-75" معلناً عن انتصاره الثاني في البطولة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/الاخبار كووره
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