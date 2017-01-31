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|رقم الخبر: 186178
|تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017
|الوقت: 11:49
|الاقسام: رياضة
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برنامج مباريات الاسبوع العشرين للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم
فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع العشرين للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:
الاربعاء: 1/2/2017
ماشين سازي – استقلال 17:00
الخميس: 2/2/2017
بيكان – سباهان 15:00
سايبا – فولاد خوزستان 15:00
استقلال خوزستان – بديده 15:30
ذوب اهن – صبا قم 17:00
الجمعة: 3/2/2017
سياه جامكان – كسترش فولاد 15:00
صنعت نفت ابادان – نفت طهران 17:15
الاحد: 5/2/2017
برسبوليس – تراكتور سازي 17:00
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