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رقم الخبر: 186178 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 11:49 الاقسام: رياضة  
برنامج مباريات الاسبوع العشرين للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم

برنامج مباريات الاسبوع العشرين للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم

فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع العشرين للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

الاربعاء: 1/2/2017

ماشين سازي – استقلال  17:00

الخميس: 2/2/2017

بيكان – سباهان  15:00

سايبا – فولاد خوزستان  15:00

استقلال خوزستان – بديده  15:30

ذوب اهن – صبا قم  17:00

الجمعة: 3/2/2017

سياه جامكان – كسترش فولاد  15:00

صنعت نفت ابادان – نفت طهران  17:15

الاحد: 5/2/2017

برسبوليس – تراكتور سازي  17:00

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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