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رقم الخبر: 186177 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 10:00 الاقسام: محليات  
إنزال "مسبار الخلیج الفارسي" إلی المیاه الخمیس المقبل

إنزال "مسبار الخلیج الفارسي" إلی المیاه الخمیس المقبل

أعلن رئیس المرکز الوطني لعلم المحیطات والعلوم الجویة عن إنزال سفینة بحثیة إيرانية عابرة للمحیطات تدعی "مسبار الخلیج الفارسي " الخمیس المقبل وذلک ضمن أیام عشرة الفجر المبارکة .

وقال "ناصر حاجي زاده ذاکر" ان المسبار سیفتتح برعایة وزیر العلوم محمد فرهادي ووزیر الدفاع العمید حسین دهقان ونائب الرئیس للشؤون العلمیة والتقنیة سورنا ستاري وعدد من المسؤولین المحلیین في مجمع الشهید درویشي لصناعة السفن في میناء بندر عباس.
وبشأن السمات التي تتمیز بها السفینة قال ان مسبار الخلیج الفارسي یعتبر سفینة بحثیة حدیثة بطول ۵۰ مترا وعرض ۱۰ أمتار وإرتفاع ۱۲ مترا وهي في حال تزویدها بالمیاه والوقود الکامل قادرة علی إجراء دراسات میدانیة في میاه الخلیج الفارسي وبحر عمان وشمال المحیط الهندي لمدة 45 یوما وهي ذات 27 مقعدا .
وتابع أن المسبار یتزود بـ4 مختبرات وانواع المعدات والإمکانیات والأجهزة المتطورة  لإجراء الدراسات حول البحار والمحیطات ومع بدءها بالعمل سترتفع القدرات الدراسیة البحریة لإيران في میاه ایران والمنطقة والعالم بشکل ملحوظ.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايسنا
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