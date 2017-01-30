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رقم الخبر: 186176 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 20:03 الاقسام: عربيات  
مفوضية الاتحاد الإفريقي: أمريكا أخذت من شعوبنا عبيداً واليوم ترفضهم لاجئين

مفوضية الاتحاد الإفريقي: أمريكا أخذت من شعوبنا عبيداً واليوم ترفضهم لاجئين

قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي: ان حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرعايا 7 دول ذات أغلبية مسلمة، 3 منها دول أفريقية، يمثل "أحد التحديات الكبيرة" أمام القارة، حسبما نقلت عنها صحيفة (الإندبندنت).

والتقى ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد، الإثنين، في أديس أبابا، حيث قالت نكوسازانا دلاميني زوما إن الاتحاد بصدد "أوقات عصيبة" بعد انتخاب ترامب. وقالت دلاميني: إن "البلد الذي تم أخذ العديد من شعوبنا لها كعبيد خلال تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي هي ذاتها التي قررت الآن حظر اللاجئين من بعض من بلداننا". وأضافت: "وماذا نفعل حيال ذلك؟ بالفعل، إن هذا واحدا من أكبر التحديات أمام وحدتنا وتضامننا".

ويشمل الحظر الذي فرضه ترامب ثلاث دول من الاتحاد الإفريقي وهي ليبيا والصومال والسودان.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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