قال عضو مجلس النواب المصري حمدي السيسي: ان الظروف المناخية السائدة في بلدان المنطقة، ساهمت في انتشار موجات الارهاب الموجهة من قبل دول غربية تعمل سياساتها على ضرب منطقة الشرق الاوسط وتقسيمها الى دويلات صغيرة متناحره ومتصارعة. مضيفاً: ان المؤامرة الغربية بحثت عن منفذ لعملاءها والعناصر الارهابية للدخول وضرب المنطقة.

وتابع السيسي، في حديث خاص لمراسل وكالة انباء فارس في القاهرة، ان تلك الدول التي تحمل ملفات المؤامرة وتتحكم فيها تبحث عن نفوذ لها بدول الشرق الاوسط من اجل السيطرة علي الثروات بالمنطقة واستغلالها من اجل استمرار نهضة الغرب الاستعماري وتقليص فرص النمو بالمنطقة ودولها.

ولفت السيسي الى ضرورة الصحوة والانتباه الى المخطط المعادي والتآمري على دول المنطقة والتصدي له بكافة السبل، وقال: يجب علينا العمل على اساس ان الوطن اغلى ما نملك وعلينا الحفظ عليه بعيدا عن أية خلافات سياسية، حيث ان إدارتنا لتلك الخلافات ينبغي ان تكون على ارضية الوطن وليست خارجه، لكن للاسف البعض لا تعنيهم إلا مصالحهم الخاصة ويعطون الفرصة لدول الخارج في التدخل والنفاذ وفرض اجندات اجنبية يعمل البعض من خلالها.

وحول السياسات القطرية حيال المنطقة، قال السيسي: ان دولة قطر في حد ذاتها ظاهرة غريبة، حيث يتوهم من يحكمها ان باستطاعته ان يحكم ويتحكم في دول المنطقة باسرها، وهي اوهام تتخطى امكانيات وقدرات قطر بكاملها، واعتقد انه سيأتي يوما ما وسيصحو الشعب القطري ويعمل للسيطرة على ما تبقي له من ثروات يهدرها حكامه اليوم من اجل ضرب دول المنطقة والتامر عليها خدمة لاجندات الدول الغربية المتآمرة.