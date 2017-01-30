تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بنسبة 13% على أساس سنوي، إلى 011ر2 تريليون ريال تساوي نحو 4ر536 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، هبوطا من 312ر2 تريليون ريال تساوي نحو 4ر616 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2015، لتفقد 80 مليار دولار خلال عام.

ووفقاً لإحصاءات شهرية أعلنتها المؤسسة على موقعها الإلكتروني، تراجعت الاحتياطيات السعودية في كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 4ر0% مقارنة مع تشرين الثاني/ نوفمبر السابق عليه، نزولا من 019ر2 تريليون ريال تساوي نحو 4ر538 مليار دولار.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول، إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينهم السعودية التي بلغت استثماراتها 7ر96 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015، بنسبة 8ر15% إلى 312ر2 تريليون ريال تساوي نحو 53ر616 مليار دولار، مقارنة بـ746ر2 تريليون ريال تساوي نحو 22ر732 مليار دولار بنهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات من عام 2009 وحتى العام 2015.

وتعاني السعودية -أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.