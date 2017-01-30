قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات: إن عددا قليلا من الأشخاص في مطار دبي الدولي منعوا من السفر إلى الولايات المتحدة بعد حظر السفر الذي فرض على سبع دول يغلب على سكانها المسلمون.

وقال بول جريفيث في مقابلة مع محطة إذاعية في دبي الاثنين: (كان التأثير ضئيلا للغاية في الوقت الراهن.. لا يوجد لدينا أرقام محددة لكن حرفيا احتاجت حفنة من الأشخاص للرعاية والعودة لنقطة الانطلاق).

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وكان القرار مفاجأة لشركات الطيران التي واجهت تحديات لتطبيق القواعد الجديدة.