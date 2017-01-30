  • الإثنين ٢ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186173 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: عربيات  
مطار دبي يعيد عدداً من الأشخاص بعد حظر ترامب

مطار دبي يعيد عدداً من الأشخاص بعد حظر ترامب

قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات: إن عددا قليلا من الأشخاص في مطار دبي الدولي منعوا من السفر إلى الولايات المتحدة بعد حظر السفر الذي فرض على سبع دول يغلب على سكانها المسلمون.

وقال بول جريفيث في مقابلة مع محطة إذاعية في دبي الاثنين: (كان التأثير ضئيلا للغاية في الوقت الراهن.. لا يوجد لدينا أرقام محددة لكن حرفيا احتاجت حفنة من الأشخاص للرعاية والعودة لنقطة الانطلاق).

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وكان القرار مفاجأة لشركات الطيران التي واجهت تحديات لتطبيق القواعد الجديدة.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: دبي/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0693 sec