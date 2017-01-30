اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، تسعة عشر فلسطينيًا، في مداهمات واقتحامات شنها في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.

وأفاد مراسل وكالة أنباء فارس بأن حملة الاعتقالات الإسرائيلية ركزت على شريحة الأسرى المحررين، في حين ادعى جيش الاحتلال أن من جرى اعتقالهم "مطلوبون".

وأغلقت قوات الاحتلال مطبعتيْن في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، قبيل مصادرتها لمعداتهما، بدعوى استخدامهما لطباعة مواد تحريضية.

وزعم بيان للجيش الإسرائيلي، العثور على ورشة حدادة في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، تستخدم لصناعة الأسلحة، وقام بإغلاقها، قبيل مصادرته معداتها.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على المدخل الشمالي للمدينة ومداخل بلدتي سعير وحلحول، حيث قامت تفتيش المركبات والتدقيق في البطاقات الشخصية لمن تواجدوا فيها.

وفي مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محلات تجارية، وصادرت تسجيلات لكاميرات مراقبة من داخلها، كما نصبت حواجز عسكرية في أحياء عدة داخلها.

كما واصلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني، أعمال البحث والتمشيط عن الأسير الفلسطيني الذي فرّ من سجانيه في مستشفى "هعيمك"، بمدينة العفولة المحتلة، ظهيرة الأحد.

وطلبت شرطة الاحتلال، من الجمهور الإسرائيلي مساعدتها في أعمال البحث عن الأسير الفار، بعدما نشرت أوصافه، ووزعت صوره على وسائل الإعلام.

وكانت القناة العاشرة في التلفاز الإسرائيلي قد كشفت عن أن الأسير الفلسطيني الفار هو سامر عودة من بلدة طمون قضاء جنين شمال الضفة الغربية، ويبلغ من العمر 32 عامًا.

وبحسب موقع "واللا" الإخباري فإن عودة استغل غفلة قوات "الناحشون" – المسؤولة عن نقل الأسرى من وإلى السجون - بعد فك قيوده، وفرّ هاربًا ليختفي عن الأنظار.

وفشلت محاولات قوات الاحتلال بالأمس للوصول للأسير الفلسطيني عودة، رغم إشارة وسائل إعلام العدو إلى أن عددًا من الحواجز نصبت في الطرق المحيطة بالمستشفى، بالإضافة لتمشيط مروحيات عسكرية في مساحة 5 كيلومتر حوله، بهدف الوصول إليه.