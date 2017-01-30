دكَّت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الاثنين، قيادة حرس الحدود في عسير بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت قيادة حرس الحدود بصلية من صواريخ الكاتيوشا، محققة إصابات مباشرة.

في سياق منفصل، شن طيران العدوان السعودي، غارتين على موقع تويلق العسكري في جيزان.

وكانت مدفعية الجيش واللجان استهدفت، مساء الأحد، تجمعات لآليات وجنود سعوديين في موقع أبو المض العسكري السعودي في جيزان.

هذا وأفاد مصدر عسكري يمني يتحدث عن مقتل وجرح عدد من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بغارة خاطئة للتحالف السعودي جنوب غرب تعز. التحالف السعودي يكثّف غاراته والجيش واللجان يدمران مخزناً سعودياً للأسلحة في موقع العريضة وآليات عسكرية في جيزان ويقصفان بالكاتييوشا مواقع سعودية في ظهران الجنوب وقبالة منفذ علب بعسير وموقعين في نجران.

أفاد مراسل الميادين الإثنين بمقتل وجرح العديد من قوات الرئيس عبد ربه منصورهادي بغارة خاطئة لمقاتلات التحالف السعودي استهدفتهم شمال مديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب تعز، وفق مصدر عسكري يمني للميادين.

وفي مديرية المَخَا المجاورة، صرّح مصدر عسكري للميادين عن مقتل وجرح العشرات من قوات هادي وتدمير آليتين عسكريتين خلال تصدي قوات الجيش واللجان لعملية زحف لهم مسنودة بمقاتلات التحالف الحربية والمروحية والاستطلاعية للتقدم باتجاه منطقة الخضراء بغطاء جوي مكثف وقصف البوارج الحربية.

وأضاف المصدر نفسه بأن مقاتلات التحالف السعودي شنّت أكثر من 250 غارة جوية على مديرية المخا خلال الـ48 ساعة الماضية‏ في الأطراف الغربية لمحافظة تعز.

وفي مأرب دمرّ الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية لقوات هادي في جبل صلب، فيما شنّت مقاتلات التحالف 5 غارات على منطقة المخْدرة، وذلك بالتزامن مع قصف صاروخي لقوات هادي على منطقة آل حجْلان في مديرية صِرواح غربي المحافظة شمال اليمن.

مقاتلات التحالف السعودي شنّت فجر الإثنين 35 غارة جوية على مناطق متفرقة في مدينة ميدي الحدودية، كذلك استهدفت بـ10غارات جوية للتحالف السعودي معسكر اللواء 25 ميكا في مديرية عبْس، وذلك بعد ساعات من استشهاد 7 مدنيين بغارات التحالف التي استهدفت جسر بني حسن في المديرية ذاتها، وجسر وادي مور الذي يربط محافظتي حَجّة والحُديْدة.

إلى ذلك، كثّفت القوات السعودية قصفها الصاروخي والمدفعي الإثنين على منطقتي آل الشيخ والعَدْنة في مديرية مُنبْه الحدودية غربي صعدة شمال اليمن.

وفي ما وراء الحدود اليمنية قتل جندي سعودي برصاص قنّاصة الجيش واللجان في موقع القرن، بالتزامن مع استهداف الجيش واللجان لمعسكر أبو المض في جيزان.

الجيش واللجان دمرا 5 آليات سعودية ومخزن أسلحة في جيزان. وأوضح مصدر عسكري للميادين أن الجيش واللجان دمرا 3 آليات عسكرية ومخزن أسلحة في موقع العريضة، بالتزامن مع تدمير آليتين سعوديتين بعبوات ناسفة زرعها الجيش واللجان في موقع الخَشْل.

إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في الخوبة الجنوبية وموقع المنتزه. في المقابل شنّت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية على قرية قمر وموقع العريضة بجيزان السعودية. كذلك قصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا مواقع سعودية في ظهران الجنوب، عقب تدمير الجيش واللجان دبابة سعودية بقصف مدفعي استهدف تجمعات قوات هادي والتحالف السعودي قبالة منفذ علب الحدودي بعسير السعودية.

كذلك استهدف الجيش واللجان في نجران موقعي صِلة والعباسة السعوديين.

هذا وتصدى الجيش اليمني واللجان الشعبية يوم الاحد، لمحاولة زحف لقوى العدوان السعودي باتجاه الخضراء المحاذية للمخا بتعز، مسنودين بغطاء جوي مكثف وقصف البوارج الحربية.

وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن قوى "العدوان السعودي الاميركي ومرتزقته حاولوا الزحف باتجاه الخضراء المحاذية للمخا مسنودين بغطاء جوي مكثف وقصف البوارج الحربية ومشاركة عناصر من القاعدة وداعش والجنجويد."

وأكد المصدر مقتل وإصابة العشرات منهم خلال محاولة الزحف وتدمير آليتين لهم.

وأشار المصدر إلى أن "طيران العدوان قصف تجمعات المرتزقة والجنجويد بعد انكسار زحفهم ومصرع وجرح العشرات منهم."

ولفت المصدر العسكري إلى أن طيران العدوان استهدف مديرية المخا بأكثر من 250 غارة خلال الـ48 ساعة الماضية.