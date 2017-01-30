* المعلم: لعدم تسييس المساعدات الإنسانية وعدم التمييز في تقديمها خدمة لأجندات سياسية * دي ميستورا: موعد إستئناف مفاوضات جنيف سيحدد بعد مشاورات مع مجلس الأمن

تمكن الجيش السوري والقوات الحليفة، الاثنين، من السيطرة على عدة مناطق شرقي حمص في سوريا. وأفاد مراسل قناة العالم في سوريا بأن الجيش السوري والقوات الحليفة سيطروا على بئر ابو طوالة وقرية أبو طوالة وبيوت جربوع العزو جنوب شرق المحطة الرابعة ويتقدمون باتجاه مفرق جحار بريف حمص الشرقي.

كما نفذت الطائرات الروسية عدة ضربات لمواقع وتحركات مسلحي تنظيم داعش في محافظة دير الزور. وأفاد مراسل قناة العالم بأن الطائرات الروسية الاستراتيجية توجه عدة ضربات لمواقع وتحركات مسلحي تنظيم داعش في حي العمال والموظفين في مدينة دير الزور ومنطقة المقابر على المحور الجنوبي للمدينة. وأضاف ان ضربات حققت اصابات مباشرة في صفوف مسلحي التنظيم.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن موسكو ستستوضح تفاصيل مبادرة واشنطن الخاصة بإقامة "مناطق آمنة" في سوريا، وهي مستعدة لدراسة تطبيق هذه الفكرة، شرط موافقة دمشق عليها.

وتابع لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإريتري عثمان صالح، في موسكو، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني: "فيما يخص فكرة إقامة مناطق آمنة في أراضي سوريا، فنحن سنستوضح حول هذا الموضوع، في إطار حوارنا مع الشركاء الأمريكيين".

ولفت الوزير الروسي إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تطرح هذه الفكرة بصيغة تختلف عن "الأفكار التي سبق أن طرحت في المراحل الماضية للأزمة السورية، وأعني هنا الأفكار الخاصة بإنشاء منصة معينة في الأراضي السورية لإنشاء حكومة بديلة واستخدامها كمنصة انطلاق لإسقاط الحكومة".

وذكّر لافروف بأن هذا السيناريو كان مستنسخا من الأحداث الليبية، التي تم في سياقها إنشاء مثل هذه المنصة في بنغازي، ومن ثم تم استخدامها لإسقاط معمر القذافي، وكذلك كذريعة للتدخل عسكريا، انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي.

وحسب تقييم لافروف، لا تستهدف المبادرة الأمريكية الحالية إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، إنما "الإقدام على خطوات معينة في سياق تخفيف الوطأة المتعلقة باستقبال اللاجئين بالنسبة للدول المجاورة لسوريا وأوروبا".

وتابع أنه إذ كان الأمر فعلا هكذا، فيمكن دراسة إقامة مثل هذه المناطق لإسكان النازحين داخل الحدود السورية، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، مشددا على أن هذه المبادرة تتطلب تنسيق كافة التفاصيل وحتى المبدأ نفسه مع الحكومة السورية.

إلى ذلك، خرج أكثر من 1500 شخص من المسلحين وعائلاتهم في 33 حافلة ضمن اتفاق خروج المسلحين من وادي بردى باتجاه إدلب، فيما تم تسوية أوضاع 3700 شخص من أهالي المنطقة إضافة إلى حوالي 2600 شخص كانوا قد قاموا بتسوية أوضاعهم خلال الأيام الماضية.

وفي اتصال مباشر مع نشرة 10:30 الخبرية على شاشة قناة العالم أوضحت الزميلة دارين فضل أن تطبيق اتفاق خروج المسلحين من وادي بردى باتجاه إدلب يسير بسلاسة وظروف إيجابية، مبينة أن عدد الذين خرجوا من منطقة وادي بردى باتجاه إدلب بلغ ما يقارب 1500 شخص من مسلحين وعائلاتهم، وذلك ضمن 33 حافلة.

وأضافت أنه قد خرجت الحافلة الأخيرة في وقت متأخر من ليلة الأحد، وذلك ضمن الدفعة الأولى للاتفاق، وقالت إن من المتوقع أن تستكمل الأعداد خروجها اليوم في الساعات القادمة.

وأشارت مراسلتنا إلى أنه قد تمت تسوية أوضاع 3700 شخص من أهالي منطقة وادي بردى من مسلحين ومطلوبين ممن رغبوا بهذه التسوية وقبلوا البقاء في مناطقهم، ويضاف هذا العدد إلى حوالي 2600 شخص كانوا قد قاموا بتسوية أوضاعهم خلال الأيام الماضية.

وعلى صعيد متصل لفتت إلى أنه قد نشبت يوم الأحد خلافات بين الفصائل المسلحة في بلدة كفير الزيت بين من يرغب بالخروج ومن يرغب بالتسوية، وأوضحت أن بين من يريد الخروج باتجاه إدلب هناك من يريد الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من العناصر المسلحة إلى الوجهة التي يريد الذهاب إليها، وهذا ما تم رفضه من قبل البعض، ولذلك نشبت خلافات تطورت إلى اشتباكات حادة أسفرت عن قتلى وجرحى، وكان من بين القتلى مسؤول في جبهة النصرة الإرهابية ملقب بـ"أبو أسامة".

كما أشارت الزميلة دارين فضل إلى أن ورش الصيانة تستكمل عملها اليوم داخل نبع الفيجة، وبينما أكدت أنه ومن خلال المشاهدات كانت هناك أضرار ليست ببسيطة، أوضحت أن ورش الكهرباء أنهت عملها، وأن ورش المياه والصرف الصحي تستكمل عملها اليوم (الاثنين).

وخلصت إلى القول إن قد تم بالأمس ضخ المياه بشكل إسعافي وبعد التأكد من خلو هذه المياه من أي مواد ملوثة، مبينة أنه وبمجرد إنهاء الإصلاحات سيجري الضخ بشكل نظامي.

من جانبه، أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أنه سيعلن موعد استئناف المفاوضات السورية بعد لقاءاته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن.

وقال دي ميستورا في مقابلة مع إذاعة "راديو-1" الإيطالية، الاثنين: (يوم الثلاثاء، سأستمع إلى رأي مجلس الأمن، أما يوم الأربعاء، فسألتقي الأمين العام للأمم المتحدة. وبناء على ذلك وعلى اعتباراتي الشخصية، سأعلن موعد استئناف مفاوضات جنيف".

كما أفاد المبعوث الدولي بأنه سيزور واشنطن مجددا، الأسبوع القادم، في سعيه إلى "فهم أفضل لموقف الإدارة (الأمريكية) الجديدة من الأزمة السورية".

هذا واستقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق، وجرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والمفوضية والأنشطة التي تقوم بها في سوريا.

وعرض وزير الخارجية والمغتربين الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لضمان تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها والمهجرين على حد سواء، مشيرا إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لعملية المصالحة الجارية في مختلف المناطق ولعملية إعادة إعمار المناطق والمنازل التي تدمرت بسبب ممارسات وجرائم المجموعات الإرهابية المسلحة بما يشجع المهجرين على العودة الى منازلهم.

وأعرب الوزير المعلم عن تقديره للجهود التي تقوم بها المفوضية بالتعاون مع الحكومة السورية في مجال تقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدا ضرورة عدم تسييس المساعدات الانسانية وعدم التمييز في تقديمها خدمة لاجندات سياسية لا علاقة لها بالشأن الانساني.