* تسمية 4 وزراء جدد لحكومة العبادي * قتل ثلاثة انتحاريين شمال بغداد.. وتفجيرعبوات بمناطق متفرقة من العاصمة * إنطلاق عملية أمنية للقضاء على مفارز لـ"داعش" بديالى * عودة أكثر من 3200 نازح الى ساحل الموصل الايسر

بغداد/نافع الكعبي - تمكنت قوات الحشد الشعبي, من تأمين الطريق الرابط بين الشرقاط والموصل, بعد قتل العشرات من عناصر “داعش” الإجرامية، فيما تستعد فصائل المقاومة والحشد الشعبي للمشاركة بتحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل بالكامل، في وقت يترقب العراقيون إعلان مرشحي الوزارات الشاغرة، بينها الأمنية، في جلسة البرلمان ليوم الاثنين، وفي أول رد فعل رسمي للكويت على الجدل بين البرلمانيين والكتل السياسية في العراق حول اتفاقية تنظيم الملاحة بين الكويت وبغداد بمياه خور عبدالله في الخليج الفارسي، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إلتزام دولة الكويت بما اتفقت عليه مع العراق في شأن ترسيم وصيانة العلامات الحدودية البحرية وعدم تجاوزها وفقا لقرار مجلس الامن رقم [833]. في إشارة الى اتفاقية خورعبد الله.

وقال القيادي في الحشد سامي المسعودي: إن مقاتلي الحشد نفّذوا عملية نوعية حصدت أرواح العشرات من عناصر داعش الإجرامية بينهم من جنسيات مختلفة”.

وأضاف المسعودي: أن الحشد تمكّن من تأمين الطريق الرابط بين الشرقاط شمالي صلاح الدين ومدينة الموصل”.

يشار إلى أن فصائل المقاومة والحشد الشعبي يعدون العدة لتحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل بالكامل وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطعات العسكرية المشتركة .

* مقتل ثلاثة من "داعش" بينهم قيادي سوري غربي الموصل

وفي سياق موازٍ، افاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن ثلاثة من مسلحي "داعش" بينهم قيادي سوري الجنسية قتلوا في قصف جوي غرب الموصل.

وقال المصدر في حديث صحافي: ان ثلاثة من مسلحي داعش بينهم قيادي سوري الجنسية يسمى سرحان السوري قتلوا بقصف جوي تشير اغلب الدلائل بانه من طائرة مسيرة استهدف مركبتهم قرب منطقة الاصلاح الزراعي غرب الموصل".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "السوري يعد من القيادات المعروفة في ادارة اللجان الامنية لمناطق الساحل الايمن بالموصل"، مشيرا الى انه "يقف وراء العشرات من عمليات الاعدام التي جرت للمدنيين خلال الاشهر الماضية".

* "دواعش" يتذرعون بإصابتهم بأمراض للتملّص من القتال

وتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وثائق تبين "تهرب" عناصر تنظيم "داعش" الاجانب من القتال بحجج واهية.

وعثرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب على هذه الوثائق الخاصة بـ"كتيبة طارق بن زياد" التابعة للتنظيم، حيث يطلب من خلالها المسلحون إذنا بالعودة إلى بلدانهم.

وتضمنت الوثائق الاسم الحقيقي لكل مقاتل وكنيته وفئة دمه إلى جانب البلد الأصلي وبلد الإقامة، حيث ان من بين تلك الحجج التي قدموها هي (آلام المخ وتشنج الركبة وخلل في الكعبين).

* عودة أكثر من 3200 نازح الى ساحل الموصل الايسر

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عن عودة اكثر من 3200 نازح الى مناطقهم المحررة في الجانب الايسر من مدينة الموصل، فيما أكدت أن الايام القادمة ستشهد عودة اغلب الاسر النازحة الى مناطقها.

وقال مسؤول مخيمات الوزارة في الخازر وحسن شام مصطفى حامد، في بيان: إن مخيمات الوزارة شهدت اليوم عودة (237ر3) نازحا الى مناطق سكناهم الاصلية المحررة في الجانب الايسر من مدينة الموصل".

واضاف حامد، ان "غرفة عمليات الوزارة خصصت 26 حافلة بالتنسيق مع وزارة النقل لاعادتهم الى مناطق سكناهم الاصلية و11 شاحنة حمل بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة لنقل اثاثهم الى جانب تجهيزهم بسلات غذائية سريعة كمتاع للطريق".

وتابع حامد، ان "الايام القادمة ستشهد عودة اغلب الاسر النازحة الى مناطق سكناها الاصلية المحررة".

واعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاربعاء (18 كانون الثاني 2017) عن عودة 1200 نازح الى مناطقهم المحررة شرقي الموصل، مشيرة الى ان الايام المقبلة ستشهد عودة اهالي المناطق المحررة الى سكناهم الاصلية.

* قتل ثلاثة انتحاريين شمال بغداد وتفجير عبوات بمناطق متفرقة

الى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، أن قوة أمنية قتلت ثلاثة انتحاريين شمال العاصمة بعد الاشتباك معهم.

وقالت القيادة في بيان: إن قوة من مقر اللواء 22 فرقة المشاة السادسة نفذت واجب تفتيش في بساتين الشيخ حمد ضمن قاطع شمال بغداد، ما أسفر عن الاشتباك مع ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة وقتلهم جميعا".وأضافت: عثر بحوزتهم على أسلحة وقنابل يدوية، فيما تم تفكيك الأحزمة التي كانوا يرتدونها".

وفي الأثناء، أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بأن مدنيين اثنين أصيبا بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية في منطقة الأمين جنوب شرقي بغداد انفجرت، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الانفجار ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

كما أفاد مصدر في الشرطة، بأن أربعة أشخاص أصيبوا في حادثين منفصلين شهدتهما العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من ملعب لكرة القدم في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد انفجرت، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص".

وفي سياق متصل، أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مسلحين أطلقوا النار من أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني بالقرب من منزله بمنطقة العبيدي، ماأسفر عن إصابته بجروح خطيرة".

وشهدت العاصمة بغداد، مقتل شخص وإصابة أربعة بانفجار عبوة ناسفة في قضاء المدائن جنوبي بغداد.

* صدّ تعرض لـ "داعش" وضبط مخبأ للمتفجرات في ديالى

في غضون ذلك، أعلن قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي، عن صد تعرض لتنظيم "داعش" وضبط مخبأ للمتفجرات في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال السعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دوريات شرطة ديالى أبطلت، مفعول أربع عبوات ناسفة تنفجر بالضغط في أنحاء متفرقة من قضاء الخالص (15 كم شمال بعقوبة)، فيما تم ضبط مخبأ للمتفجرات يحوي حشوات قذائف في بستان زراعي بالمحيط الشمالي لقضاء المقدادية، (35 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف السعدي: أن قوات الشرطة صدت تعرضاً على إحدى نقاطها الامنية في منطقة مطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وبدأت بمطاردة العدو الذي هرب بإتجاه التلال".

* إنطلاق عملية للقضاء على مفارز لـ"داعش" بديالى

في غضون ذلك، أعلن مسؤول محلي في ديالى، الاثنين، عن انطلاق عملية المحاور الثلاثة في حوض زلو شمال شرقي بعقوبة، مبينا أن العملية تستهدف مفارز "داعش" الجوالة.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي في حديث صحافي: إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بالحشد الشعبي انطلقت في تنفيذ عملية عسكرية من ثلاث محاور في حوض زلو ضمن قاطع نفط خانة ، (60 كم شرق المقدادية)".

وأضاف التميمي: أن العملية تهدف للقضاء على مفارز تنظيم داعش الجوالة والتي برزت مؤخرا ونفذت أعمال عنف عديدة"، مبينا أن "التنظيم يحاول إيجاد ملاذات آمنة له في مناطق ذات تضاريس معقدة وهذا لن يتحقق بفعل جهود القوى الأمنية".

وأوضح التميمي، أن "العملية اعتمدت معلومات استخباري دقيقة ونتائجها سيتم إعلانها فور انتهائها".

يذكر أن حوض زلو في نفط خانة يعد من المناطق غير المستقرة بسبب أنشطة الجماعات المتطرفة التي تستغل طبيعة المنطقة.

* اعتقال شبكتين "إرهابيتين" بالأنبار

أعلن قائد شرطة محافظة الأنبار اللواء هادي رزيج، الاثنين، عن اعتقال شبكتين "إرهابيتين" في المحافظة، لافتا الى ان عملية الاعتقال تمت بواسطة منظومة الكاميرات المركزية.

وقال رزيج في حديث صحافي: إن قوة من مديرية مكافحة اجرام الانبار تمكنت من القاء القبض على شبكتين إرهابيتين في المحافظة"، مبينا أن "الشبكتين مسؤولة عن تفجير العجلات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة التي تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية في الرمادي والفلوجة والخالدية والنساف".

وأضاف رزيج: أن الشبكات الإرهابية تم الكشف عنها من خلال منظومة الكاميرات المركزية في شرطة الانبار"، موكدا ان "المجرمين اعترفوا بجرائمهم الدموية".

ودعا رزيج، أهالي محافظة الأنبار الى "متابعة سلوك أبنائهم لأن التنظيم يريد ان يجرهم الى العمليات الإرهابية"، مبينا أن "بعض تلك العناصر الإرهابية بايعوا التنظيم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن قيادة شرطة الانبار تمسك المناطق المحررة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى وأبناء الحشد العشائري، فيما تواصل تلك القوات مطاردة فلول تنظيم "داعش" وخلاياهم في تلك المناطق المحررة.

* تسمية 4 وزراء جدد لحكومة العبادي

قال النائب عن التحالف الوطني، علي العلاق، لوكالة كل العراق [أين]، أن رئيس الوزراء سيقدم مرشحي الوزارات الشاغرة في جلسة البرلمان اليوم (أمس)، وأضاف: ربما قد يحصل تغييراً في بعض المرشحين.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد حضر اجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطني، الأحد، وتم الاتفاق على انهاء ملف الوزارات الشاغرة.

وأشارت تسريبات الى تسمية رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الأعرجي مرشحاً لوزارة الداخلية، وعرفان الحيالي الى الدفاع، وانعام الربيعي الى التجارة، ونجم الدين محسن الى وزارة الصناعة والمعادن".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية غداً الثلاثاء.

وكان مصدر مطلع، كشف، الاحد، ان الهيئة السياسية للتحالف الوطني اختارت اربعة مرشحين لشغل اربع وزارات شاغرة، مشيرا الى انها اختارت قاسم الاعرجي ل‍وزارة الداخلية وعرفان الحيالي ل‍وزارة الدفاع وانعام العبيدي ل‍وزارة التجارة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطني الذي عقد بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، اختار اربعة مرشحين لشغل اربع وزارات شاغرة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المجتمعين اختاروا عرفان الحيالي لمنصب وزير الدفاع، وقاسم الاعرجي لمنصب وزير الداخلية، وانعام العبيدي لمنصب وزير التجارة، ونجم علي لمنصب وزير الصناعة".

وتابع المصدر ان "منصب وزير المالية لم يحسم حتى الآن".

وعقد التحالف الوطني، يوم الأحد، اجتماعا في مكتب رئيسه عمار الحكيم بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفيما بحث تداعيات خور عبد الله وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع دخول رعايا سبع دول إسلامية من ضمنها العراق إلى الولايات المتحدة، أكد على ضرورة إنهاء ملف الوزارات الشاغرة.

وفيما يلي سيرة مختصرة للمرشحين لتولي الوزارات العراقية الشاغرة:

قاسم الأعرجي

عضو في مجلس النواب العراقي عن محافظة واسط (180 كلم جنوب بغداد)، ويترأس الكتلة البرلمانية لمنظمة بدر في الدورة البرلمانية الحالية (2014 – 2018)، كما ترأس الكتلة البرلمانية لـ"بدر" في الدورة البرلمانية السابقة (2010 – 2014)، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الحالي.

وقد تم ترشيحه ، لتولي منصب وزير الداخلية خلفا للوزير السابق محمد الغبان، الذي استقال في يوليو/ تموز الماضي.

عرفان الحيالي

مرشح "تحالف القوى العراقية" لتولي منصب وزير الدفاع خلفا للوزير السابق خالد العبيدي، الذي أقيل من البرلمان في أغسطس/آب الماضي على خلفية تهم بالفساد.

والحيالي ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب، وهو أحد معارضي النظام السياسي قبل عام 2003.

إنعام العبيدي

مرشحة القائمة الوطنية برئاسة إياد علاوي لتولي منصب وزير التجارة بدلا عن محمد ملاس، الذي ينتمي للقائمة نفسها، والذي أقيل من منصبه مطلع العام الماضي بسبب اتهامات بالفساد.

نجم الدين محسن

مرشح عن المكون التركماني في العراق، وهو تدريسي في كلية الهندسة بجامعة كركوك (شمال العراق)، قد جرى ترشيحه لتولي منصب وزير الصناعة.

* الجارالله: لم يطرأ جديد على تقسيم الحدود الكويتية - العراقية

وفي أول رد فعل رسمي للكويت على الجدل بين البرلمانيين والكتل السياسية في العراق حول اتفاقية تنظيم الملاحة بين الكويت وبغداد بمياه خور عبدالله في الخليج العربي، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إلتزام دولة الكويت بما اتفقت عليه مع العراق في شأن ترسيم وصيانة العلامات الحدودية البحرية وعدم تجاوزها وفقا لقرار مجلس الامن رقم [833]. في إشارة الى اتفاقية خورعبد الله.

وقال الجارالله في تصريح للصحفيين ردا على سؤال حول ما اثاره بعض النواب العراقيين عن وجود تجاوز كويتي للملاحة في خور عبدالله خلال مشاركته في حفل السفارة الاسترالية بالعيد الوطني ان "الكويت لم تغير الواقع الجغرافي في هذه المنطقة".

واضاف: ان الكويت اتهمت باجتزائها من الاراضي العراقية واستولت على خور عبدالله وتجاوزت حدودها واؤكد ان الكويت لم تتجاوز شبرا من الاراضي العراقية كما انها لا تقبل ان يتم تجاوز شبر من اراضيها".

واشار الجار الله الى ان "القرار الدولي [833] بشأن ترسيم الحدود البرية وجزء من الحدود البحرية الى النقطة رقم [162] وهو القرار الاممي الذي صدر بموجب الفصل السابع من الميثاق يوجب التزام البلدين به نصاً وروحاً".

وبين المسؤول الكويتي انه "عندما تمت صيانة العلامات الحدودية بموجب هذا القرار استدعى الامر ان يكون هنالك خرائط جديدة ترسم الحدود البرية والبحرية بشكلها النهائي بعد صيانة العلامات الحدودية وليس تغيير مواقع العلامات".

وقال: نحن اتفقنا مع الاشقاء العراقيين ومع الامم المتحدة على الشروع في رسم الخرائط الجديدة بمشاركة كويتية عراقية وكلفة يتحملها البلدان واخطرنا الامم المتحدة عن استعداد الكويت لرسم هذه الخرائط الحدودية وبانتظار موافقة الجانب العراقي على هذا الشأن".

واضاف رافق هذا الموضوع اقوال بعيدة عن الواقع ، فـ"خور عبدالله " ممر مائي بين الكويت والعراق وهناك اتفاقية وقعت بين البلدين لتنظيم الملاحة فيه عام 1912 وتمت المصادقة عليها والالتزام بها".

وتابع "عملنا على تنفيذ هذه الاتفاقية على ارض الواقع من خلال الاجتماع بين كبار مسؤولي البلدين يومي 24 و27 كانون الثاني الجاري لتنظيم الاسس الفنية لعملية الملاحة في خور عبدالله واتفقنا مع الجانب العراقي على تفاصيل عديدة تتعلق بالملاحة في الخور".

واوضح انه "بهذا الاتفاق يستفيد البلدان من خور عبدالله واي حديث عن استيلاء الكويت على الخور هو حديث مجاف للحقيقة ولا يعبر عن نوايا صادقة ومن يطرح هذه الاقوال لا يمكن القول بأنه يسعى الى علاقة مميزة بين الكويت والعراق فهو يسيء للعراق كما يسيء للكويت".

وبسؤاله عن وجود نية لدى الكويت لتقديم احتجاج الى الحكومة العراقية على هذه التصريحات بين الجارالله ان الكويت "لن تحتج" على اعتبار ان هذه التصريحات لم تصدر من الحكومة العراقية "التي ندرك ونقدر موقفها وسبق ان اتفقنا ووقعنا معها اتفاقية تنظيم الملاحة والمحضر الذي تم الاتفاق عليه بين الكويت والعراق".

وعن توزيع قسائم بتبرعات كويتية للعراقيين النازحين في مدينة الموصل أكد الجارالله ان الدعم الكويتي للنازحين وغيرهم واعادة اعمار المناطق المحررة "سيستمر ويتواصل وفق وتيرة عالية جدا ولن يتوقف على الاطلاق".

وذكر ان "الشعب العراقي شعب شقيق يحتاج الى دعم ومساعدة ولا خير فينا اذا لم نقدم له هذه المساعدة".

وبسؤاله عن تصريح سابق له حول معلومات جديدة حول موضوع الاسرى والمفقودين الكويتيين افاد الجارالله بأن "المعلومات كانت حول شهود جار التحقق منهم فيما يتعلق ببعض المعلومات عن رفات كويتيين ولكننا لم نتسلم شيئا محددا حتى الآن".