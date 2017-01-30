أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن مرسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تعليق استقبال اللاجئين وحظر دخول الأشخاص من بعض الدول إلى الأراضي الأمريكية غير قانوني.

وذكر زيد رعد الحسين، رئيس مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بأن التمييز بين الأشخاص بناء على جنسياتهم يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، في مؤشر على مرسوم ترامب بشأن الهجرة.

وأضاف الحسين: أن هذا القرار يمثل حظرا لئيما سيؤدي إلى فقدان الكثير من الموارد التي من الممكن الاستفادة منها في محاربة الإرهاب.

من الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع، يوم 27 يناير/كانون الثاني، على قرار يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ويحظر استقبال اللاجئين السوريين لفترة غير محددة، ويمنع دخول الأشخاص من 7 دول (إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن)، التي تقطنها الأغلبية المسلمة لمدة 90 يوما، إلى الأراضي الأمريكية.

من جانبها رفضت الحكومة البريطانية دعوات إلغاء الزيارة الرسمية المقترحة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة.

وقال مصدر مسؤول لشبكة (بي بي سي): إن إلغاء الزيارة سيكون بمثابة (لفتة شعبوية)، مضيفاً: أن الدعوة قُبلت وأن إلغاءها (سيفسد كل شيء).

وكان أكثر من مليون بريطاني قد وقّعوا على التماس يطالب بإلغاء الزيارة الرسمية المقترحة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بلادهم، وذلك بعد إصداره أمراً تنفيذياً يمنع دخول مواطني 7 دول شرق أوسطية إلى الولايات المتحدة.

وقالت (بي بي سي): إن عدد الموقعين لامس مليون و100 ألف شخص، وهو رقم أكبر بكثير من العدد اللازم من التوقيعات كي يناقش في البرلمان.









