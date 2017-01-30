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|رقم الخبر: 186167
|تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017
|الوقت: 18:59
|الاقسام: محليات
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الخارجية الايرانية تدين الهجوم الارهابي على المركز الاسلامي بمقاطعة الكيبك الكندية
ادان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الهجوم الارهابي على المركز الاسلامي في مقاطعة الكيبك بكندا، معربا عن مواساته مع ذوي ضحايا هذا الحادث اللاإنساني.
وأعرب بهرام قاسمي، الاثنين، عن أسفه بشأن وقوع الهجوم الارهابي على المركز الاسلامي في مقاطعة الكيبك بكندا، واستنكر هذا العمل المعادي للإنسانية بشدة، وأبدى مواساته مع ضحايا الحادث وذويهم.
وأشار قاسمي الى ان خطر الارهاب والتطرف العالمي لا يعرف حدودا، قائلاً: للأسف ان الهجوم الارهابي على هذا المركز يثبت ان الارهاب لا ينحصر بمنطقة ما او عدد من الدول، وانما جميع دول العالم قد تكون هدفا للممارسات والنشاطات الاجرامية للتنظيمات الارهابية والمتطرفة.
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