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رقم الخبر: 186166 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 18:56 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية الفرنسي يلتقي امين المجلس الأعلى للأمن القومي اليوم

وزير الخارجية الفرنسي يلتقي امين المجلس الأعلى للأمن القومي اليوم

يلتقي وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، الثلاثاء، ممثل قائد الثورة الاسلامية، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، لإجراء مباحثات حول التطورات في سوريا وعملية تنفيذ خطة العمل المشترك.

وسيبحث جان مارك أيرو وشمخاني بشأن أهم القضايا السياسية والامنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتشكل التهديدات الناتجة عن توسيع رقعة الارهاب التكفيري وضرورة الحيلولة دون دعم بعض الدول له والتعاون الاقتصادي وعملية تنفيذ خطة العمل المشترك من أهم المحاور التي سيبحث الجانبان بشأنها اليوم.
وقد وصل وزير الخارجية الفرنسي، مساء الاثنين، الى طهران على رأس وفد سياسي رفيع وممثلي شركات اقتصادية فرنسية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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