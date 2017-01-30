وزير الخارجية الفرنسي يلتقي امين المجلس الأعلى للأمن القومي اليوم يلتقي وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، الثلاثاء، ممثل قائد الثورة الاسلامية، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، لإجراء مباحثات حول التطورات في سوريا وعملية تنفيذ خطة العمل المشترك.