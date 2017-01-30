اعتبر محافظ البنك المركزي الايراني مكاسب الاتفاق النووي للاقتصاد الايراني بأنها لافتة ولا يمكن إنكارها، مؤكداً تحقق مابين 60 إلى 70 بالمائة من التوقعات من الاتفاق النووي والتي بها يمكن إنجاز 90 بالمائة من العمليات المصرفية والتجارة الخارجية.

وفي تصريح أدلى به للتلفزيون الايراني مساء الاحد، قال ولي الله سيف: ان من النتائج الواضحة للاتفاق النووي زيادة ملحوظة في إنتاج وتصدير النفط مما عاد للبلاد بعوائد أكبر بكثير مما كانت عليه. وأضاف: انه في ظل هذا الاتفاق تم إلغاء جميع إجراءات الحظر الثانوية والنووية وبذلك جرى إحياء قسم من العلاقات المصرفية الايرانية التي كانت قد تضررت نتيجة للحظر.

ونوه سيف الى أن معاملات الوساطة المالية لإيران كانت مع أكثر من 600 مصرف في العالم وانخفض العدد الى 50 خلال فترة الحظر ومن ثم ارتقى بعد الحظر الى 268 مصرفاً. وأشار الى أن ايران لم تكن قادرة في فترة الحظر على إيداع احتياطياتها من العملة الصعبة في البنوك والدول التي ترغب بها، بل فقط في الدول التي كانت تشتري النفط من ايران. وأضاف: انه وبعد إلغاء الحظر أصبحت الفرصة متاحة أمام ايران لإيداع احتياطياتها من العملة الصعبة في البنوك الأوروبية الكبيرة وحتى بنوكها المركزية.

وأكد محافظ البنك المركزي بأن احتياطيات ايران من العملة الصعبة هي الآن أكثر من الفترات الماضية، وقال: إنني اطمئن مواطنينا بأنه لا داعي لأي قلق حول احتياطياتنا من العملة الصعبة.