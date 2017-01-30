وأوضح الوزير جيت جيان، في حديث لوكالة أنباء فارس، بأن على الجانب العراقي تحديد مقاربة لتسديد ديون توريد الكهرباء من ايران عبر تقسيطها على الأقل. وبيّن جيت جيان حول إمكانية استئناف تصدير الكهرباء للعراق، بأنه اذا ما تم التوصل لقرار محدد بخصوص تسوية المدفوعات خلال المفاوضات الثنائية بين ايران والعراق حول تفاصيل تصدير الكهرباء، حينها من الممكن اتخاذ قرار استئناف العملية التصديرية. ونوه الى أن الوضع الاقتصادي العراقي في مرحلة جديدة وبإمكان العراق تسديد جميع الديون المترتبة بالتقسيط، لاستئناف تصدير الكهرباء إليه.

وحول إستفسار الوكالة بشأن إمكانية رفع طاقة الكهرباء للعراق، أوضح الوزير بأن الموضوع مرهون بالقدرة المالية ووضع الشبكة في العراق وبدورنا مستعدون لتلبية الطلب في حال الإعلان عن ذلك. وبيّن وزير الطاقة بأن الديون الكهربائية المترتبة على العراق تبلغ 2ر1 مليار دولار، وأنه لا يتسنى التغاضي عن مستحقات الكهرباء والتي يستحوذ القطاع الخاص على نسبة كبيرة منها. وأكد أن من الممكن التطلع لاستئناف الصادرات في حال وفاء العراق بالتزاماته.