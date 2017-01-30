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رقم الخبر: 186163 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: محليات  
انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية في البلاد بنسبة 6%

انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية في البلاد بنسبة 6%

أعلن قائد شرطة المرور العامة في ايران العميد تقي مهري عن انخفاض معدل الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار قائد شرطة المرور العامة في ايران العميد تقي مهري إلى إن اللجنة المخصصة لتنسيق الازدحام المروري تعمل على تقديم الأفضل دائماً، موضحاً إن المشروع الشتوي للازدحام المروري الذي تم العمل به منذ شهرين قد حقق نتائج جيدة بالمقارنة مع العام الماضي حيث انخفضت نسبة الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 6%.
وأكد العميد تقي مهري على استمرار العمل الجاد في ضبط الحوادث المروري والتقليل منها ولاسيما ايام عيد النيروز الذي يصادف مطلع الربيع حيث تزداد الحركة المرورية في أنحاء ايران، موضحاً إن الأجهزة المختصة  ستخدم المواطنين خلال  ايام النيروز بمختلف أنحاء البلاد.
وأشار قائد شرطة المرور العامة في ايران إلى ضرورة تعميم الثقافة المرورية وتشجيع الجميع على تطبيقها للارتقاء بالحركة المرورية في ايران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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