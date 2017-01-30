أعلن السفير الهندي لدى طهران، سوراب كومار، ان حجم التبادل التجاري بين ايران والهند يصل الى 10 مليارات دولار، وقال: ان نيودلهي تسعى لرفع حجم تبادلها التجاري الى 20 مليار دولار.

وفي تصريح له أمام ملتقى حول تجارة الرز الهندي، قال كومار: ان الهند لديها علاقات مع أغلب دول العالم، ولكن طهران تتمتع بمكانة مهمة بالنسبة لنيودلهي. وأوضح ان زيارة رئيس الوزراء الهندي لطهران العام المنصرم تأتي في سياق رفع مستوى التجارة بين البلدين، وقال: نحن نترقب زيارة الرئيس الايراني لنيودلهي .

وأفاد السفير الهندي ان بلاده تتطلع لتوظيف الاستثمارات في ايران، وقال: ان جابهار هي واحدة من هذه المناطق وقد جرت مباحثات مهمة لتوظيف الاستثمارات في هذه المنطقة .