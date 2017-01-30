وأفاد تقرير لإرنا إن الوفد العلمي والجامعي الإيراني بحث مع الجانب الهنغاري إعطاء 100 منحة دراسية للطلاب الإيرانيين خلال العام الجاري.

وخلال لقائهم بلجنة الأطباء الإيرانيين المتخرجين من هنغاريا في مقر السفارة الإيرانية في بودابست شدد الوفد العلمي والجامعي الإيراني على ضرورة حل المشاكل التي يعاني منها الخريجون والطلاب الإيرانيون المتواجدون في الجامعات الهنغارية.

من جانبه أشار سفير إيران لدى بودابست غلام علي رجبي يزدي الى الأعداد الكبيرة للطلاب الإيرانيين الذين يواصلون دراستهم في الجامعات الهنغارية لافتاً الى أن عدد الطلاب الإيرانيين يبلغ ألفا و500 طالب وأن أكثرهم يدرسون في مجال الطب وطب الأسنان والصيدلة.





