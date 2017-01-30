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رقم الخبر: 186161 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وفد جامعي ايراني يبحث في هنغاريا سبل إعطاء المنح الدراسية للإيرانيين

وفد جامعي ايراني يبحث في هنغاريا سبل إعطاء المنح الدراسية للإيرانيين

التقى وفد جامعي إيراني من مركز الخدمات التعليمية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وجامعة العلوم الطبية في طهران بالمسؤولين الهنغاريين في العاصمة بودابست وبحث معهم سبل تطوير التعاون الجامعي بين البلدين وإعطاء المنح الدراسية للإيرانيين.

وأفاد تقرير لإرنا إن الوفد العلمي والجامعي الإيراني بحث مع الجانب الهنغاري إعطاء 100 منحة دراسية للطلاب الإيرانيين خلال العام الجاري.
وخلال لقائهم بلجنة الأطباء الإيرانيين المتخرجين من هنغاريا في مقر السفارة الإيرانية في بودابست شدد الوفد العلمي والجامعي الإيراني على ضرورة حل المشاكل التي يعاني منها الخريجون والطلاب الإيرانيون المتواجدون في الجامعات الهنغارية.
من جانبه أشار سفير إيران لدى بودابست غلام علي رجبي يزدي الى الأعداد الكبيرة للطلاب الإيرانيين الذين يواصلون دراستهم في الجامعات الهنغارية لافتاً الى أن عدد الطلاب الإيرانيين يبلغ ألفا و500 طالب وأن أكثرهم يدرسون في مجال الطب وطب الأسنان والصيدلة.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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