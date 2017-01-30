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رقم الخبر: 186160 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 18:20 الاقسام: محليات  
الصليب الاحمر الدولي يثمن جهود الهلال الاحمر لجهوده بحادث بلاسكو

الصليب الاحمر الدولي يثمن جهود الهلال الاحمر لجهوده بحادث بلاسكو

اصدر رئيس الاتحاد الدولي لجمعيتي الصليب الاحمر والهلال الاحمر تاداترو كونوئي، والامين العام للجمعيتين الدوليتين الحاج اس سي بيانا مشتركا اعربا فيه عن تقديرهما لجهود جمعية الهلال الاحمر الايرانية على خلفية عمليات الانقاذ التي قدمتها للمنكوبين في حادث حريق وانهيار مبني بلاسكو بطهران.

وجاء في البيان خطابا لرئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية سيد امير محسن ضيائي ان الاتحاد الدولي لجمعيتي الصليب الاحمر والهلال الاحمر يتقدمان بخالص العزاء والمواساة اثر حادث انهيار مبني بلاسكو في طهران.
واكد البيان ان مبادرة جمعية الهلال الاحمر الايرانية والجهود التطوعية لهذه المؤسسة الوطنية في تلبية حاجات المنكوبين مدعاة للثناء والتقدير.
واعربت الجمعيتان الدوليتان في البيان المشترك عن استعدادهما للتعاون مع الهلال الاحمر الايرانية وتقديم كافة المساعدات والدعم اللازم اذا اقتضت الضرورة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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