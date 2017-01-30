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رقم الخبر: 186159 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 18:15 الاقسام: محليات  
رئيس البرلمان المالي يؤكد على رفع مستوى العلاقات مع ايران

رئيس البرلمان المالي يؤكد على رفع مستوى العلاقات مع ايران

أكد رئيس برلمان جمهورية مالي خلال مراسم توديع الوفد البرلماني الايراني، على رفع مستوى العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف القطاعات.

وخلال توديعه الوفد البرلماني الايراني برئاسة كاظم جلالي الذي زار جمهورية مالي للمشاركة في المؤتمر الثاني عشر لاتحاد البرلمانات الاسلامية، أعرب ايساكا سيديبي عن تقديره للجهود والمشاركة المكثفة للوفد البرلماني الايراني في المؤتمر، واشاد بكلمة كاظم جلالي في الاجتماعات المختلفة والجلسة الختامية ورأى انها جاءت دفاعا عن الانسانية، مؤملا بأن تؤدي هذه الدورة من المؤتمر الى تعزيز التعاون والوحدة في العالم الاسلامي.
من جانبه، أعرب كاظم جلالي رئيس مركز ابحاث مجلس الشورى الاسلامي، خلال مراسم التوديع، عن شكره لحسن الضيافة من قبل البرلمان المالي، والجهود التي بذلت في إقامة المؤتمر الثاني عشر لاتحاد البرلمانات الاسلامية بأفضل صورة ممكنة، معربا عن امله بأن تخدم انجازات هذا المؤتمر مصالح الامة الاسلامية.
واشار جلالي الى اللقاءات والمحادثات التي أجراها الوفد البرلماني الايراني، مع مختلف المسؤولين، وأعرب عن امله بأن تستمر هذه المحادثات الثنائية، وأن تؤدي الى تطوير التعاون الثنائي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية مالي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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