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رقم الخبر: 186158 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 18:07 الاقسام: محليات  
إخماد حريق جزئي بمصفاة آبادان النفطية

إخماد حريق جزئي بمصفاة آبادان النفطية

أعلن رئيس ادارة العلاقات العامة بمصفاة آبادان النفطية، عن نشوب حريق مساء الاحد في وحدة التقطير بالمصفاة الواقعة جنوب غربي ايران.

وأوضح رئيس ادارة العلاقات العامة، بأن الحريق شبّ في البرج الثانوي لوحدة التقطير 80 اثر تذبذب التيار الكهربائي وقد تمت السيطرة عليه بعد الساعة، وقد استؤنفت عملية اتصال الوحدة بشبكة الانتاج.
وبيّن بأن تذبذب التيار الكهربائي أدى الى حدوث اختلالات بالانظمة التكريرية وعطل بعض المضخات، ما تسبب بارتفاع درجة الحرارة في البرج الثانوي.
واشار الى أنه تم السيطرة على الحريق باقل من ساعة واحدة على ضوء تدخل وحدات الاطفاء، والاداء المطلوب لصمامات الأمان وخضوع المصفاة للصيانة الاساسية السنوية.
وأكد رئيس ادارة العلاقات العامة أن الحريق لم يتسبب باضرار بشرية او مادية وأن جميع وحدات المصفاة تعمل ومتصلة بشبكة الانتاج.
وبحسب متابعة وكالة انباء فارس، فأن الحريق يعتبر الثالث من نوعه في السنوات الثلاث الماضية، يشب في وحدة التقطير اثر تذبذب التيار الكهربائي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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