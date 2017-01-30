ولدى استقباله سفير بيلاروسيا في طهران، يوري لازارتشيك قال رمضان علي سبحاني فر، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا يتمتعان بقابليات كبيرة لتنمية وتطوير التعاون الثنائي والتي ينبغي الاستفادة منها من خلال المساعي المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين والمنطقة، معلنا استعداد طهران لتطوير العلاقات مع مينسك.

وفي بداية اللقاء، أكد سبحاني فر اهمية العلاقات البرلمانية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا، وكذلك أهمية التشاور المستمر والمنظم بين الجانبين في مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الى تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين، وأعلن ترحيبه بتطوير التواصل بين مجموعتي الصداقة البرلمانية في ايران وبيلاروسيا، ورأى من الضروري استمرار التشاور بين نواب برلماني البلدين.

من جانبه، رحب السفير البيلاروسي لدى طهران، بزيادة التعاون بين البلدين، مؤكدا عزم بلاده على تطوير العلاقات في مختلف المستويات وخاصة العلاقات البرلمانية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف يوري لازارتشيك ان بيلاروسيا ترغب بتطوير العلاقات الثنائية ورفع مستواها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وإن زيارة رئيس البرلمان البيلاروسي الى ايران تأتي في هذا الاطار.

وأعرب لازارتشيك عن امله بأن تشهد المرحلة الجديدة من العلاقات البرلمانية بين البلدين المزيد من التنمية والتطوير اكثر مما مضى. كما بحث الجانبان خلال اللقاء، بشأن آفاق العلاقات الثنائية.



