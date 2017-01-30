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رقم الخبر: 186154 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: محليات  
موجة ثلوج تجتاح ايران وتخلف ضحايا

موجة ثلوج تجتاح ايران وتخلف ضحايا

أعلن رئيس مؤسسة الاغاثة والانقاذ في ايران مرتضى سليمي عن مقتل 6 اشخاص واصابة 132 آخرين جراء موجات تساقط الثلوج التي اجتاحت معظم المحافظات الايرانية خلال الايام الخمسة الماضية.

واضاف مرتضي سليمي، في تصريح لمراسل فارس الاثنين، ان موجات تساقط الثلوج اجتاحت 24 محافظة هي همدان، المركزية، مازندران، كرمانشاه، كهكيلويه و بويراحمد،‌ كردستان، لرستان، كلستان، قزوين، قم، فارس، سمنان، زنجان، خوزستان، خراسان شمالي، خراسان رضوي، جهارمحال وبختياري، طهران، اردبيل، البرز، ايلام، اصفهان و آذربايجان الشرقية وآذربايجان الغربية.
وتابع: ان عمليات الاغاثة شملت 221 مدينة وقرية وطريقا، لافتا الى ان 1970 شخصا قد نقلوا الى الملاجئ المؤقتة كما ان اكثر من 28 الفا قد شملتهم عمليات الاغاثة في البلاد.
ولفت الى ان 6 اشخاص لقوا حتفهم بسبب تساقط الكتل الجليدية في مدينتي سردشت وبانه كما ان 12 شخصا اصيبوا ايضا.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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