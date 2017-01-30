واضاف مرتضي سليمي، في تصريح لمراسل فارس الاثنين، ان موجات تساقط الثلوج اجتاحت 24 محافظة هي همدان، المركزية، مازندران، كرمانشاه، كهكيلويه و بويراحمد،‌ كردستان، لرستان، كلستان، قزوين، قم، فارس، سمنان، زنجان، خوزستان، خراسان شمالي، خراسان رضوي، جهارمحال وبختياري، طهران، اردبيل، البرز، ايلام، اصفهان و آذربايجان الشرقية وآذربايجان الغربية.

وتابع: ان عمليات الاغاثة شملت 221 مدينة وقرية وطريقا، لافتا الى ان 1970 شخصا قد نقلوا الى الملاجئ المؤقتة كما ان اكثر من 28 الفا قد شملتهم عمليات الاغاثة في البلاد.

ولفت الى ان 6 اشخاص لقوا حتفهم بسبب تساقط الكتل الجليدية في مدينتي سردشت وبانه كما ان 12 شخصا اصيبوا ايضا.

