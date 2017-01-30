قال مسؤولون: إن كاليفورنيا ونيويورك من بين الولايات التي يناقش ممثلا الادعاء الديمقراطيان فيها الطعن في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود على دخول مواطني سبع دول يغلب على سكانها المسلمون الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يصبح ممثلو الادعاء من الحزب الديمقراطي مصدرا لمقاومة شرسة لترامب مثلما كان ممثلو الادعاء من الجمهوريين يعارضون الرئيس السابق باراك أوباما. وستزيد المخاطر القانونية حول الأمر التنفيذي إذا رفعت الولايات دعوى قضائية لأن كل الطعون القانونية ضده حتى الآن مقدمة من أفراد.

وأمر ترامب يوم الجمعة بحظر دخول اللاجئين إلى البلاد لمدة 120 يوما وفرض حظرا غير محدد للاجئين من سوريا كما منع دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما.

وجاء في بيان صادر عن اكزافيير بيسيرا المدعي العام لكاليفورنيا "يجب ألا يستمر الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب ويجب مواجهته بصفته تجاوزا دستوريا. إنه يسحق قرونا من التقاليد الأمريكية."

وانضمت كاليفورنيا ونيويورك إلى ولايات بنسلفانيا وواشنطن وهاواي لتقييم الدعاوى المحددة التي يمكن رفعها وأمام أي محكمة.

وقال المدعي العام لهاواي دوجلاس تشين لرويترز يوم السبت "نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري." ولم يقدم تفاصيل أخرى.

وقال إيريك شنايدرمان المدعي العام لنيويورك يوم السبت: سأفعل كل ما في سلطتي للمساعدة في قيادة المعركة لهزيمته إلى الأبد.

وكتب المدعي العام لنيويورك على تويتر يوم الأحد يناشد المسافرين المحتجزين في مطار جيه.اف.كيه بالمدينة الاتصال بمكتبه. وقد تقرر الولايات عدم رفع دعاوى قضائية ولم يتضح كم عدد الولايات التي ستنضم إلى هذه الجهود في نهاية الأمر.

*قيود السفر تكشف كراهية أمريكا للمسلمين

الى ذلك نقل موقع سايت الذي يتابع صفحات المتشددين على الإنترنت عن أنصار لجماعات إسلامية قولهم إن القيود التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول مواطني سبع دول يغلب على سكانها المسلمون تكشف كراهية الولايات المتحدة للمسلمين.

وأضاف أن قناة علماء الحق تساءلت على تطبيق تلغرام الإلكتروني لتبادل الرسائل عما إذا كانت سياسات ترامب تعني أنه حاليا أفضل داعية للإسلام.

وتابع أن من بين أول 48 مستخدما ردوا على هذا التساؤل قال 34 مستخدما أي 71 بالمئة: إن ترامب بالفعل أفضل داعية للإسلام.

ونقل عن أحد المستخدمين قوله: ما فعله ترامب كشف بوضوح الحقيقة والحقيقة القاسية وراء كراهية الحكومة الأمريكية للمسلمين.

*أستراليا تشيد بقرار ترامب

من جهتها أعلنت أستراليا عن دعمها سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مجال الهجرة، مؤكدة أن ترامب تعهد بتنفيذ الاتفاق حول استقبال مئات اللاجئين (معظمهم من الشرق الأوسط) من أستراليا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، أثناء زيارتها إلى لوس أنجلس الأمريكية: "أنا على قناعة بأن حكومتي أستراليا والولايات المتحدة ستواصلان التعاون في ضمان تنفيذ سياستنا في مجال الهجرة وحماية الحدود".

وأشارت الوزيرة الأسترالية إلى أن بلادها تتعاون مع واشنطن وتريد تأمين حق مواطنيها في السفر إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن أستراليا تتبني موقفا متشددا حيال اللاجئين القادمين إلى أراضيها، وترفض السلطات استضافة اللاجئين، وترحلهم إلى الدول التي وصلوا منها أو ترسلهم إلى دولة ناوورو في المحيط الهادئ.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب في اتصال هاتفي معه، الأحد، عن استعداده لتنفيذ الاتفاق الأمريكي الأسترالي حول استضافة الولايات المتحدة مئات اللاجئين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، من المخيمات التي أقامتها أستراليا في بابوا غينيا الجديدة وناوورو.

*مشروع بالكونغرس لإجهاض قرار ترمب

من جانبه قال زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس الأميركي "تشاك شومر" إنه سيقدم مشروع قرار لإبطال أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترمب مؤخرا، يمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

ووصف شومر أمر ترمب التنفيذي بأنه متهور وينحرف عن القيم الأميركية الأساسية، وأضاف أنه لا بد من التراجع عنه على الفور. وشدد خلال مؤتمر صحفي على أنه سيعمل بكل ما أوتي من قوة لإلغاء هذا الأمر التنفيذي.

*السفارة الأمريكية في برلين تعلق إصدار تأشيرات

هذا وقالت السفارة الأمريكية في برلين على صفحتها على فيسبوك يوم الاثنين إنها علقت إصدار تأشيرات لمواطني العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن أو حتى لمن يحملون الجنسية المزدوجة منهم.

وقالت السفارة: بناء على الأمر التنفيذي الرئاسي الموقع في 27 يناير 2017 تم تعليق إصدار تأشيرات لمواطني العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن على الفور وحتى إشعار آخر.

وتابعت: إذا كنت من رعايا هذه الدول أو تحمل جنسية مزدوجة رجاء عدم تحديد موعد للحصول على تأشيرة أو دفع رسوم لها حاليا.

*بوتين وترامب قد يلتقيان قبل قمة مجموعة العشرين

من ناحية أخرى قال الكرملين يوم الاثنين إن من السابق لأوانه الحديث عن أي اتفاقات محتملة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات على روسيا إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة مجموعة العشرين في يوليو تموز.

وتحدث بوتين وترامب هاتفيا يوم السبت وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف يوم الاثنين إن المكالمة كانت جيدة.

لكنه أضاف: من الصعب الحديث عن أي نوع من الاتفاقات (بشأن العقوبات).

وتابع: أولا يجب أن نحدد تاريخ وموعد الاجتماع بين الرئيسين. المساعدون يعملون على ذلك الآن، مضيفا أن الاجتماع قد يعقد قبل قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في هامبورج في السابع والثامن من يوليو تموز.

وقال بيسكوف: إن بوتين وترامب لم يبحثا العقوبات في مكالمتهما الهاتفية يوم السبت التي كانت أول حوار بينهما منذ تنصيب ترامب.

لكنه قال: لمسنا استعدادا لحل المشاكل الصعبة عن طريق الحوار الذي كان الرئيس بوتين يدعو له منذ فترة طويلة وللأسف لم يجد استجابة لذلك خلال السنوات السابقة.