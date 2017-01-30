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رقم الخبر: 186150 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 17:06 الاقسام: منوعات  
بائع يمنع زبائنه من تجربة «مزيل العرق» بعبارة طريفة

بائع يمنع زبائنه من تجربة «مزيل العرق» بعبارة طريفة

نشرت صفحة عبر موقع فيس بوك صورة من داخل متجر لورقة مكتوب عليها (ممنوع تش تش.. وشكراً).

يبدو أن صاحب المتجر حاول منع زبائنه من تجربة واستخدام العطور ومزيلات العرق فوضع ورقة تحمل العبارة الطريفة على رف العطور؛ أملاً منهم أن يتفهموا موقفه.

أشعلت الصورة مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المستخدمون مع البائع في الرأي، فكتب أحدهم (عنده حق هي من مصنعها فيها 10 تشتيشات)، وعلّق آخر (ممنوع فش فش المفروض).

لم تكن المرّة الأولى التي عبّر فيها البائعون عن غضبهم من سلوك الزبائن، فكتب بائع من قبل نفس العبارة بخط يده وثبتها على رف العطور.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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