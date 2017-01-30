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رقم الخبر: 186149 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 17:04 الاقسام: منوعات  
شرطي يخاطر بحياته لإنقاذ فتاة من الغرق في نهر متجمد

شرطي يخاطر بحياته لإنقاذ فتاة من الغرق في نهر متجمد

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شرطي مرور روسي شجاع ألقى بنفسه بنهر موسكو المتجمد لينقذ فتاة كانت غرقت هي وسيارتها في النهر.

ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك (وقع الحادث مساء الأربعاء على إحدى ضفاف نهر موسكو الذي يمر عبر العاصمة، حيث انزلقت سيارة تقودها إحدى الفتيات لتسقط في مياه النهر المتجمد).

وأضافت فولك (وصلت أقرب دورية لشرطة المرور لمكان الحادث، وحال وصول الدورية قاموا بالاتصال بالإسعاف ووزارة الطوارئ على الفور، لكن أحد الضباط قرر عدم انتظار المسعفين وألقى بنفسه في النهر المتجمد لينقذ حياة الفتاة).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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