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رقم الخبر: 186148 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 17:02 الاقسام: منوعات  
معلمة تلصق تلاميذها على كراسيهم

معلمة تلصق تلاميذها على كراسيهم

بعد استخدام المعلمة طريقة غريبة لتهدئة الاطفال الاشقياء، أوقفت مديرية التعليم الفرنسية مُعلمةً عن العمل في مدرسة لابيروز-مورني، في أقليم دروم.

اتهمت المعلمة التي بدأت العمل بالمدرسة في بداية شهر أيلول 2016 بلصق الأطفال، وطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، الذين تعتبرهم مشاغبين على كراسيهم.

ووفقاً لإحدى الصحف المحلية فإن المعلمة تصرَّفت بهذه الطريقة من دون نية لإلحاق الأذى بالأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وسبع سنوات.

ومن المقرر تدّخُّل أخصائية نفسية للتعامل مع التلاميذ بالفصول التي درستها تلك المعلمة.

هذه المعلومات جاءت وفقا لصحيفة Huffington Post الأسترالية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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