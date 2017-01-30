في واقعة حزينة.. طردت مؤخراً فتاة هندية مراهقة، تعاني من مرض جلدي نادر، من مدرستها، وذلك بسبب خوف زملائها منها.

ووفق ما جاء في صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فإن التلميذة شاليني ياداف، 16 عاماً، التي وصفت بالفتاة الثعبان، تعاني من (الأحمرية) وهو مرض التهاب الجلد، المعروف أيضاً بإسم (متلازمة الرجل الأحمر).

وتغير ياداف جلدها كل 6 أسابيع، كما أنها مضطرة لغسل جسمها بالماء كل ساعة، وفركه بأحد المرطبات كل ثلاث ساعات، لمنعه من الجمود والتساقط.

وقالت والدتها ديفكونوار: (تم طرد ابنتي من المدرسة لأن التلاميذ يخافون منها.. والأطباء يقولون إنهم غير قادرين على علاج هذا المرض).

فيما ذكر والدها راجباهادور أن ابنته لم تولد طبيعية (وهذا أمر محزن)، مضيفاً: (إنها تشبه شخصاً محروقاً من رأسه إلى قدميه).

بينما تقول ياداف: (كنت أرغب في إتمام دراستي لكنهم طردوني لأن التلاميذ يشعرون بالخوف حين يرون وجهي.. كل أسرتي تعاني بسبب حالتي لكن ما هو ذنبي؟! أريد أن أعيش.. أرجوكم ساعدوني إن كنتم قادرين على ذلك).