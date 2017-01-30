البطاطس المقلية هي أكلة اعتدنا على أكلها مع الوجبات السريعة وفي وجبات العشاء، وتشتهر هذه البطاطس بتسميتها بإسم البطاطس الفرنسية (French Fries) في الغرب، ولكن ما سبب تسميتها؟

في البداية، لو حاولنا أن نقوم بترجمة الإسم بشكل حرفي سنجده يعني (البطاطس الفرنسية) وهو ما قد يوحي بأن أصول هذه البطاطس فرنسية، وسميّت نسبة لبلد المنشأ، ولكن في الواقع هذا غير صحيح أبداً، فالبطاطس المقلية تم ابتكارها لأول مرة في بلجيكا وليس فرنسا.

ويعود تاريخ قلي البطاطس إلى القرن السابع عشر (1600 حتى 1700)، حيث قام مجموعة من القرويين البلجيكيين بتقطيعها وقليها بإعتبارها بديلاً عن قليهم للسمك الذي يصبح شحيحاً في فترات الشتاء بسبب تجمّد النهر.

ولعقود والغرب ينسب البطاطس للدولة الخطأ في تسميته لها بالبطاطس الفرنسية، والسبب في ذلك هو الجيش الأمريكي، حيث كان جنود الجيش الأمريكي في بلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى، وقد أعجبوا بطريقة تحضير البطاطس هذه، وقد قام الجنود بتسمية هذه البطاطس بإسم البطاطس الفرنسية لأن الجيش البلجيكي كان يعتمد اللغة الفرنسية في التواصل، مع العلم بأن بلجيكا تعتمد 3 لغات رئيسية وهي الفرنسية والألمانية والهولندية.