وتذكر صحيفة (مترو) المحلية إن الفتاة (كريستين فاغنر) ارتدت فستان زفاف جدتها، واستعانت بمصور لالتقاط صور مميزة مع عشقها (الوحيد).

لكن الفتاة نالت منها موجة من التعليقات الساخرة.. أحد التعليقات يقول: (على الأقل قطعة البيتزا لا تخون)!.

لكن الفتاة (18 عاماً) بيّنت أن هذه الصور لم تكن أكثر من مجرد مزحة. لكنها لا تنكر أنها ستقوم يوماً ما بجلسة تصوير زواج حقيقية، ستكون البيتزا فيه سيدة الموقف.