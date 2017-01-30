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رقم الخبر: 186141 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 16:47 الاقسام: منوعات  
فتاة تقرر الزواج من قطعة (بيتزا)!

فتاة تقرر الزواج من قطعة (بيتزا)!

قررت فتاة بريطانية الارتباط بـ (البيتزا)، لحبها وولعها بهذه الوجبة.

وتذكر صحيفة (مترو) المحلية إن الفتاة (كريستين فاغنر) ارتدت فستان زفاف جدتها، واستعانت بمصور لالتقاط صور مميزة مع عشقها (الوحيد).

لكن الفتاة نالت منها موجة من التعليقات الساخرة.. أحد التعليقات يقول: (على الأقل قطعة البيتزا لا تخون)!.

لكن الفتاة (18 عاماً) بيّنت أن هذه الصور لم تكن أكثر من مجرد مزحة. لكنها لا تنكر أنها ستقوم يوماً ما بجلسة تصوير زواج حقيقية، ستكون البيتزا فيه سيدة الموقف.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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