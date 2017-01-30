في البداية أذكركم أيّها الأحبة بتعريف «سخام» وفي بعض بلداننا العربية يسمونه «سناج» وهو ضبوب من جسيمات الكربون السوداء الناتج عن الإحتراق غير الكامل للهيدروكربونات..

عندما نطهي الطعام بالحطب.. يغطي السخام الأواني من الخارج.. ويزعج مستعمليها ويصيب ملابسهم أو أيديهم ببقع سوداء.. أغلب الأحيان لا ينتبهون لها.. فيحتاج أو تحتاج الست اللي كانت تطبخ الى من يذكّرها أن على كمها أو يدها بقعة سخام..

يقول أحدهم أنه كان في زيارة للسودان الشقيق فرأى اثنين يشربان اللبن الرائب.. وقد تلطخ خد أحدهما باللبن.. فاشار له صاحبه مذكّراً.. عصمان!! سخام..

تذكرني تلك الطرفة كلما وقعت عيناي على شيء من وسائل الإعلام السودانية التابعة للحكومة فهي لا تألوا جهداً في التهجم على كل حركات المقاومة الإسلامية أو الجمهورية الإسلامية!! والخ الخ يعني انقلبت منذ حوالي سنتين (180) درجة.. فمثلاً حزب الله الذي كانت تسميه بـ«فخر العرب والمسلمين» صارت تسميه «حزب الله اللبناني التابع لإيران»!! وغير ذلك الكثير.. يعني شو؟! يعني أن وسائل الإعلام تلك ترى في البقعة البيضاء الناصعة في تاريخ السودان الحديث منذ حوالي ربع قرن من العلاقات الجيدة والداعمة للمقاومة وللعرب والمسلمين بوجه أمريكا و«اسرائيل».. والعرب كلهم فخورون بتلك العلاقة والمواقف المشرّفة للسودان الشقيق في تلك الفترة وهي بيضاء ناصعة الآن يراها الإعلام الحكومي على أنها «سخام»!!..

ولو كان الأمر يقتصر على «شتمنا وسبّنا» لقلنا لابأس.. ولا يهمك يا عباس.. وقع الفأس في الرأس.. قالوا لك اشتم ايران.. اقطع معها العلاقات من الأساس.. ونخلصك من الإفلاس ووجع الرأس.. والمحكمة الدولية وكلام الناس..

للأسف تطورت الأمور مع الأشقاء من جماعة عصمان.. وراحوا يتحدثون هذه الأيام عن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني!! والكلام الأوضح كان لمعالي وزير الخارجية ابراهيم غندور حين قال: «ان السودان يمكن أن يدرس مسألة التطبيع مع اسرائيل» واستند معالي غندور الى لجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار الوطني السوداني حيث «أيّدت غالبية أعضاء اللجنة اقامة علاقات مشروطة مع الدولة العبرية»!! على مهلك يا غندور.. سمّي بسم الله لمـّا تدور.. خليك فاكر.. ماينفعش تلف.. ماينفعش تدور..