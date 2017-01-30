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رقم الخبر: 186138
تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017
الوقت: 16:27
الاقسام: منوعات
عملية السلام
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
عملية
السلام
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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