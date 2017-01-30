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رقم الخبر: 186137 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 16:32 الاقسام: ثقافة وفن  
فنان جرافيتي ياباني يرسم ملصقا يستهدف ترامب

فنان جرافيتي ياباني يرسم ملصقا يستهدف ترامب

يقول الفنان الجرافيتي الياباني إن أحدث ملصقاته التي انتشرت وسط طوكيو تستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووسط حياة الليل الصاخبة في منطقة شيبويا التجارية والترفيهية في طوكيو يضع الفنان ملصقات تتناول قضايا اجتماعية على أعمدة الإنارة وعلى الجدران للفت انتباه المارة.
وتستهدف آخر ملصقاته تصريحات ترامب المثيرة للجدل عن النساء والأقليات خلال حملته الانتخابية العام الماضي.
وقال الفنان الياباني في مقابلة مع تلفزيون رويترز إنه رسم في الملصقات شخصية تشبه ترامب واقفا بين شخصين في ملابس بيضاء يرمزان لأعضاء جماعة (كو كلوكس كلان) العنصرية المتطرفة.
وأضاف "نبع عملي هذا من الخوف مما قد يحدث لليابان بسبب زعيم مريع كهذا."
وتابع قائلا إن ترامب "يتفوه بأشياء شديدة العنصرية.. أشياء أكبر بكثير من ‘أمريكا أولا‘."
ويضع 281 أنتينيوك على عينيه نظارة شمسية ويرتدي قناعا طبيا أبيض ويرفض التصريح باسمه أو كشف وجهه قائلا إنه يخشى من الانتقام منه بسبب آرائه السياسية المتضمنه في رسوماته.
والجرافيتي (فن الرسم على الجدران) يستوجب عقوبات شديدة وهو أيضا محل استياء في المجتمع الياباني.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/رويترز
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