ما بين الكوميدي أو الغنائي أو التراجيدي، أو تلك التي اشتهرت بتحفيز المشاهد وتثقيفه وتوعيته من خلال النصوص الجريئة التي أسهمت في نشأة الحركة المسرحية العبثية، وعلى يد عمالقة الأدب الدرامي العالمي الحديث، أمثال هنريك ابسن وأوجست سترندبرج وتشيخوف وبرتولد بريخت ويوجين أونيل وغيرهم. الذين عملوا على توطيد العلاقة ما بين المسرح ورواده، من خلال إظهار جوانب المجتمع الثقافية الفكرية التحررية، وما تعرضت له من وحشية المناهج والأساليب اللامدنية خلال الحقب التاريخية المظلمة التي عصفت بحياة الشعوب، خاصة في أوروبا.

فعلى سبيل المثال، نجد سترندبرج يعبر في أحد أعماله الدرامية " مسرحية حلم" عن بؤس البشرية نتيجة تناقضات الحياة السائدة، وما تخلفه من لوعة وأسى، فيقول:

لماذا نولد كالحيوانات

نحن الذين ننبع من الله

والذين تتوق أرواحهم الى غلاف

آخر غير هذا الدم والقذارة

ألا بد للانسان من الغيظ والألم ؟

بمعنى، إن الكتاب المسرحيين كانوا على صلة وثيقة بالمجتمع وآهاته وأوجاعه، فحاولوا أن يجعلوا مسرحياتهم باباً مفتوحاً تدركه أبصار المشاهدين لتتعرف من خلاله على خطر العلل الاجتماعية وانعكاساتها، وبالمقابل تضع الحلول الناجعة، التي استطاعت كثيراً أن تعيد للانسان أمله في إحساسه بوجوده، بل شجعته على أن يترك الشعور بالغربة أو اللامنتمي التي طالما كانت هاجساً مخيفاً جثى على صدره طويلاً.

إذن، يمكن القول إن للمسرح الدور في صياغة أطر الحياة الجديدة التي ينشدها الانسان، لذلك فبعض الكتاب لم يكتف بتصوير أحداث الواقع على خشبة المسرح فقط، إنما راح يقدم أفكاره المتجددة (الخيالية) على سلسلة حوارات منحت خلالها المشاهد، فرصاً جادة في اكتشاف مكامن قوته، بعد أن مرّ هذا المشاهد الانسان بمراحل طويلة من اللاوجود. وكمثال على بعض من تلك الحوارات، يقول أحد الكتاب في مسرحية "لعبة النهاية":

استعمل عقلك

ألا تستطيع أن تستعمل عقلك ؟

إنك على الأرض ...

لا وجود للخوف هنا أبداً.

إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية، كذلك العوامل الدينية التي أساءت كثيراً الى الانسان، في أوروبا، كانت بمثابة الأرضية الخصبة التي أدت الى بروز هؤلاء الكتاب، خاصة لو توقفنا عند الجانب الديني، أي، بعد الانحراف الذي حصل لدى رجال الكنيسة الذين ساورتهم إغراءات التدخلات السياسية والاجتماعية غير الظاهرة وسقوطهم في فخ بعض مظاهرها السلطوية الدنيوية، فمهدت لمواجهات وخصومات بينهم وبين السلطة السياسية الحاكمة في عموم أوربا، ما أشاعت جواً جديداً في أذهان الناس وحياتهم لا سيما أصحاب الفكر المتميزين آنذاك، نتج عنه تطورات وإنقلابات فكرية لعامة الناس غاية في الأهمية، ما حدا بهؤلاء الناس، الدخول في الشك بمعصومية العديد من رجال الكنائس.

وهنا برز دور رجل المسرح الأول، الكاتب، بشكل أكبر وأدق، حين راح يلتقط صور البهرجة والمظاهر المادية المفسدة، التي صارت صفة ملازمة لسلوكيات رجال الكنائس آنذاك، وينقلها بحرفنة مميزة الى الخشبة وأحياناً خارج الخشبة، فشجع هذا، على ظهور جماعات مثقفة أخذت تطالب من خلال العروض المسرحية تلك، بمجتمع تسوده أقصى معاني التحرر والتخلص من العبودية التي ناشد لها هؤلاء المنحرفين، من البابويين.

لهذا، صارت رغبة المشاهدين تزداد يوماً بعد يوم، في متابعة تلك العروض، خاصة بعد أن اشتهر في تقديمها العديد من الكتاب، الذين استحقوا وبكل جدارة صفة فنانين، حين تمكنوا من بين واقع المجتمع وأشلائه المبعثرة وخرائبه المنهارة أن يبلغوا بالمشاهد ذروة التفكير والتمعن في حقيقة واقعه المأساوي ذاك. فصار الكاتب المسرحي الحديث يواجه تحديات انهيار المجتمع، متخذاً موقف الرفض إزاء عوامل التفكك والتصدع، وموقف التأييد لحقوق الفرد، من خلال إصراره على تحطيم كل الحواجز بلمحات فنية رائعة أو إشارات ذكية تخرج على لسان أحد أدوات المسرحية، ألا وهو الممثل.

وقصارى القول، إن الكتاب المسرحيين، في أوروبا، تمكنوا من الخروج بنصوص ومؤلفات كانت تحث على القيام بفعل ما، أو ثورة سياسية ما، ضد الواقع العسير الذي شهدته أوروبا وقتذاك، ما يعني أن الأوضاع السياسية والاجتماعية المتدنية قد وفرت أو ساعدت على تهيئة عناصر التغيير المطلوبة والضرورية. فصارت الثورة الفنية للمسارح (الثورة الدرامية)، أكثر شمولية، بل أكثر تأثيراً في المجتمع، من أغلب برامج الدعاة للاصلاح السياسي والاجتماعي. ذلك أن معتقدات الكاتب المسرحي قد حققت ومن خلال ترجمة هذه المعتقدات على خشبة المسرح، جوهر ما يرمي إليه الكاتب، ألا وهو إثارة الرعب في السلاطين البرجوازيين.

وكما يقول " تيوفيل جوتييه": على الكتاب المسرحيين أن يعقدوا العزم على أن يثيروا الرعب في البرجوازيين، الصلع الرؤوس، الخنازير السمان. أو كما يعلن تشيخوف في إحدى مسرحياته بوجه هؤلاء البرجوازيين: كل ما أردت أن أقوله لهؤلاء البرجوازيين هو، أنظروا الى أنفسكم، وانظروا الى حياتكم، كم هي سيئة وموحشة.







