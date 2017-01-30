  • الإثنين ٢ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186135 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 16:15 الاقسام: دوليات  
مقتل 4 أشخاص في انفجار بمعبد في تايلاند

مقتل 4 أشخاص في انفجار بمعبد في تايلاند

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح نتيجة انفجار قنبلة يدوية في معبد بوذي بولاية شاشوينغساو في شرق تايلاند.

 وأفادت وسائل إعلامية محلية، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، بأن جميع ضحايا التفجير، الواقع ليلة الأحد، هم من السكان المحليين الذين شاركوا في مهرجان بالمعبد.

وأعلنت الشرطة عن اعتقال اثنين من السكان المحليين للاشتباه بتورطهما في تنفيذ الهجوم، موضحة أن المشتبه بهما من أعضاء عصابة إجرامية وأن الهجوم استهدف خصوما من جماعة أخرى.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0923 sec