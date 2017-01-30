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|رقم الخبر: 186135
|تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017
|الوقت: 16:15
|الاقسام: دوليات
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مقتل 4 أشخاص في انفجار بمعبد في تايلاند
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح نتيجة انفجار قنبلة يدوية في معبد بوذي بولاية شاشوينغساو في شرق تايلاند.
وأفادت وسائل إعلامية محلية، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، بأن جميع ضحايا التفجير، الواقع ليلة الأحد، هم من السكان المحليين الذين شاركوا في مهرجان بالمعبد.
وأعلنت الشرطة عن اعتقال اثنين من السكان المحليين للاشتباه بتورطهما في تنفيذ الهجوم، موضحة أن المشتبه بهما من أعضاء عصابة إجرامية وأن الهجوم استهدف خصوما من جماعة أخرى.
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