وأفادت وسائل إعلامية محلية، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، بأن جميع ضحايا التفجير، الواقع ليلة الأحد، هم من السكان المحليين الذين شاركوا في مهرجان بالمعبد.

وأعلنت الشرطة عن اعتقال اثنين من السكان المحليين للاشتباه بتورطهما في تنفيذ الهجوم، موضحة أن المشتبه بهما من أعضاء عصابة إجرامية وأن الهجوم استهدف خصوما من جماعة أخرى.