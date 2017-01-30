قتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون عندما فتح مسلحون النار في مسجد بكيبيك أثناء صلاة العشاء في اعتداء قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه "هجوم إرهابي على المسلمين".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت اثنين من المشتبه بهم لكنها لم تقدم تفاصيل عن دوافع الهجوم.

كان إمام المسجد محمد يانجوي قال في بادئ الأمر: إن خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق النار وذكر شاهد أن ما يصل إلى ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو 40 شخصا داخل المركز الثقافي الإسلامي بمدينة كيبيك. وقالت الشرطة إن شخصين فقط ضالعان في الهجوم.

وقالت كريستين كولومب المتحدثة باسم شرطة إقليم كيبيك للصحفيين "تأكد مقتل ستة أشخاص وتتراوح أعمارهم بين 35 وحوالي 70." وأضافت أن ثمانية أشخاص أصيبوا في الهجوم وهناك 39 شخصا لم يلحق بهم أذى.

وقال يانجوي الذي لم يكن بداخل المسجد أثناء الواقعة إنه تلقى نداءات استغاثة من أناس خلال صلاة العشاء.

وتابع: لماذا يحدث هذا هنا؟ هذا همجي.

وقال ترودو في بيان: ندين هذا الهجوم الإرهابي على المسلمين في مركز عبادة ولجوء. الكنديون المسلمون جزء مهم من نسيجنا القومي ولا مكان لهذه الأفعال الحمقاء في مجتمعاتنا ومدننا وبلادنا.

وجاء الهجوم عقب تصريحات لترودو قال فيها إن كندا سترحب باللاجئين وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق برنامج قبول اللاجئين ومنع مواطني سبع دول يغلب على سكانها المسلمون من دخول الولايات المتحدة مؤقتا لاعتبارات الأمن القومي.

وقال جريج فيرجوس وهو مشرع كندي ينتمي للحزب الليبرالي في تغريدة "هذا عمل من أعمال الإرهاب ونتيجة لسنوات من تقديم الوعظ للمسلمين. الكلمات مهمة وخطابات الكراهية لها عواقب."

وقال فيليب كويار رئيس وزراء كيبيك إنه سيجري تشديد الأمن عند المساجد في مدينة كيبيك وفي مونتريال.

وأضاف موجها حديثه للجالية المسلمة في كيبيك "نحن معكم. أنتم في وطنكم... مرحبا بكم في وطنكم. أنتم من مواطني كيبيك ويجب أن نعمل سويا على بناء مجتمع منفتح وسلمي."

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إن الشرطة ستفرض إجراءات حماية إضافية على المساجد في المدينة الأمريكية بعد إطلاق النار في كيبيك. وكتب تغريدة على تويتر قال فيها "على كل مواطني نيويورك توخي الحذر. إذا رأيتم شيئا فقولوا شيئا."

هذا وأدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الهجوم. وقال أولوند في بيان يوم الاثنين: الإرهابيون يريدون مهاجمة روح السلم والتسامح لدى مواطني كيبيك. فرنسا تقف كتفا بكتف مع الضحايا وعائلاتهم.

وعلى غرار فرنسا كابد إقليم كيبيك في وقت ما للمواءمة بين هويته العلمانية وتنامي أعداد المسلمين الذين ينحدر الكثيرون منهم من شمال أفريقيا.

وقال محمد ودغيري الذي عادة ما يصلي في المسجد لكنه لم يذهب إلى هناك يوم الأحد لسنا آمنين هنا. ويقع المسجد في منطقة سكنية يقطنها أبناء الطبقة المتوسطة.

وأضاف ودغيري أنه يعيش في كيبيك منذ 42 عاما لكنه الآن "قلق للغاية" ويفكر في العودة إلى بلده المغرب.