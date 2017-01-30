أعلن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، تمديد "الحرب على المخدرات" التي أدت إلى سقوط آلاف القتلى، حتى نهاية ولايته في 2022.

واعترف الرئيس بوجود مشكلة فساد خطيرة داخل الشرطة، في وقت يعبر فيه كثيرون عن قلقهم من أن رجال شرطة "فاسدون" باتوا يفلتون من العقاب في إطار الحملة الوطنية ضد المخدرات.

وكان دوتيرتي قد انتخب في مايو/أيار الماضي على أساس وعد بالقضاء على وباء المخدرات خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر حتى إذا تطلب الأمر قتل المهربين والمدمنين.

ومدد في مارس/آذار أمد الحملة، ثم أعلن، الاثنين، أنها لن تتوقف أبدا. وقال: "سأمددها حتى آخر يوم من ولايتي". وينتخب الرئيس في الفلبين لولاية واحدة من 6 سنوات.

وفي سياق متصل، قال دوتيرتي إن 40 بالمئة من رجال الشرطة فاسدون. وأضاف، أمام الصحفيين في حديثه عن شرطيين مسؤولين عن مقتل كوري جنوبي: "أنتم رجال الشرطة، فاسدون حتى النخاع. الفساد في دمكم".

ووعد "بتطهير" الشرطة عبر النظر في كل قضايا الابتزاز التي تورطوا فيها.