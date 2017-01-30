أكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني اللواء حبيب الله سياري أن لا أحد يجرؤ على الإقتراب من المياه الأقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك رداً على المناورات البحرية المرتقبة لأمريكا وبريطانيا وفرنسا في الخليج الفارسي.

اللواء سياري أبدى ردة فعل على المناورات البحرية المرتقبة لعدد من الدول الدخيلة في الخليج الفارسي دون ان يشير اليها بشكل مباشر، قائلاً: ان اية جهة تريد اقامة مناورات في بحر عمان والخليج الفارسي لاتجرؤ على الإقتراب من مياهنا الأقليمية.

وأضاف اللواء سياري بالقول: في كل عام تتم إقامة 25 مناورة في المجالات المختلفة مثل " الصواريخ، وتحت المياه وفوق المياه" وإستمراراً لهذه العملية حتى نهاية العام، سنقيم مناروات الولاية 95 لنبين إقتدار الجمهورية الإسلامية على بعد ألفي كيلو متر من ميناء "جابهار" وفي المياه الدولية الحرة دون أن نقترب من المياه الأقليمية للدول الأخرى.

وستجرى المناورات البحرية للدول الثلاث "أمريكا" و"فرنسا" و"بريطانيا" خلال الأيام القادمة حيث ستتولى القوات البحرية البريطانية قيادة هذه المناروات التي ستتم فيها محاكات مواجهة ما أسمته وسائل الإعلام الغربية بـ "التهديدات الإيرانية" والتصدي لهذه التهديدات المزعومة عسكريا.

وأطلقت الدول المشاركة في المناورات على مناوراتها إسم "الثلاثية المتحدة" حيث من المتوقع أن يتم إستخدام السفن والقوات والمعدات العسكرية لهذه الدول الثلاث في هذه المناورات التي تعد المناورة الأولى التي تشارك فيها القوات العسكرية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

هذا وستجري دول أمريكا وفرنسا وبريطانيا منارواتها المسماة بـ" الثلاثية المتحدة" خلال الأيام القادمة فيما تجري القوات البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ايضا مناورات الولاية 95 قريباً في مضيق هرمز والخليج الفارسي وشمال المحيط الهندي (حتى مدار 10 درجات).