نفى مساعد الخارجية الايرانية للشؤون الاوروبية والاميركية مجيد تخت روانجي وجود اي اتصالات كانت مع فريق الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب، منوها الى ان ايران لم تكن لديها اي برنامج في هذا الشأن.

ان مجيد تخت روانجي أشار في تصريح له الى ان ايران لم يكن لديها اي اتصال مع فريق الرئيس الامريكي الجديد ترامب، قائلا، لم يكن لدينا اي برنامج في هذا الشأن ولن يكون لدينا في المستقبل اي برنامج في هذا الشأن حاليا.

ونوه الى ان قضية الاتفاق النووي هي الوحيدة التي كان لإيران من خلالها اتصال مع مجموعة 1+5 ومنها أمريكا، منوها الى ضرورة مواصلة وتيرة الاتصالات الموجودة مع مجموعة 5+1 الموجودة حاليا.

وفي جانب آخر اوضح مساعد الخارجية الايرانية للشؤون الاوروبية والامريكية ان رئيس الوزراء السويدي سيزور ايران في شهر فبراير القادم على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع.