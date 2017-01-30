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رقم الخبر: 186128 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 16:09 الاقسام: محليات  
إيران تنتج وقوداً بنسبة 20 بالمئة لمفاعل طهران النووي
المتحدث بإسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية:

إيران تنتج وقوداً بنسبة 20 بالمئة لمفاعل طهران النووي

قال المتحدث بإسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران تنتج وقوداً لمفاعل طهران النووي بنسبة 20 بالمئة، مبيناً أن إيران وقعت خلال الإسبوع الماضي على برنامج للتعاون المشترك في مجال الطاقة النووية مع روسيا لخمس سنوات قادمة.

ان كمالوندي بيّن أن مفاعل طهران يستخدم لإنتاج المواد المشعة والذي يعتبر عملية معقدة إلا أنها أقل تعقيداً بالنسبة لإنتاج وقود محطات الطاقة.

وتابع: إن إيران تمتلك أجهزة طرد مركزي من النوع المسمى IR4 وIR6 مؤكداً أن أجهزة طرد IR8 من حيث السعة في الإنتاج تحظى بسعة أكثر من تلك المتوفرة في الأجهزة الأخرى وهي أكثر تطوراً من أجهزة الجيل الأول IR1.

وكانت إيران قد أعلنت يوم الأحد عن بدء إختبار أجهزة الطرد المركزي IR-8 عبر حقن غاز UF6 .

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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