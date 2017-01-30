قال المتحدث بإسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران تنتج وقوداً لمفاعل طهران النووي بنسبة 20 بالمئة، مبيناً أن إيران وقعت خلال الإسبوع الماضي على برنامج للتعاون المشترك في مجال الطاقة النووية مع روسيا لخمس سنوات قادمة.

ان كمالوندي بيّن أن مفاعل طهران يستخدم لإنتاج المواد المشعة والذي يعتبر عملية معقدة إلا أنها أقل تعقيداً بالنسبة لإنتاج وقود محطات الطاقة.

وتابع: إن إيران تمتلك أجهزة طرد مركزي من النوع المسمى IR4 وIR6 مؤكداً أن أجهزة طرد IR8 من حيث السعة في الإنتاج تحظى بسعة أكثر من تلك المتوفرة في الأجهزة الأخرى وهي أكثر تطوراً من أجهزة الجيل الأول IR1.

وكانت إيران قد أعلنت يوم الأحد عن بدء إختبار أجهزة الطرد المركزي IR-8 عبر حقن غاز UF6 .