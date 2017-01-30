يخوض مخيم 'جِنين' للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية منذ أيام ملحمة بطولية في التصدي لقوات الاحتلال الصهيونية التي تسعى لكسر شوكة المقاومة داخل هذا المخيم الضيق، الذي لقّن العدو الدرس تلو الدرس.

ويؤكد القيادي في حركة 'الجهاد الإسلامي' الشيخ بسام السعدي- والمطارد من قِبل أذرع الكيان الأمنية- أن جِنين التي اشتهرت بأنها 'عاصمة الاستشهاديين' أذاقت الاحتلال طوال سنوات الانتفاضة الأولى والثانية والثالثة الويلات، ومرغت أنف ألوية النخبة لديه في التراب.

وشدد 'السعدي' على أن كل المحاولات 'الإسرائيلية' البائسة للنيل من بسالة المخيم ستبوء بالفشل، لأن إرادة أهله أقوى من جبروت الغزاة.

وأضاف القيادي في 'الجهاد'، 'إن مسيرة المقاومة ستظل مستمرة ؛ مهما اشتدت الهجمة الصهيونية، ومهما زاد التضحيات، ومهما طال أمد هذا الصراع'.

ومن جهته، اعتبر النائب في المجلس التشريعي عن حركة 'فتح' جمال سحويل أن ما جرى على مدى الأيام الفائتة من اشتباكات، ومواجهات عنيفة داخل جِنين بمثابة رسالة قوية للعدو الغاصب ؛ مفادها أن الشعب الفلسطيني لن يركع، ولا يمكن أن يرفع الراية البيضاء في وجه جلاديه.

وتابع القول:'إن هذا المخيم الصغير بمساحته، والكبير بشموخ رجاله لن يكون لقمة سائغة للاحتلال، ولن يأتي اليوم الذي تصول فيه وتجول جيبات العدو الغاشم بين أزقته وشوارعه دون أن يكون هناك تصدٍ لها'.

أما، سكرتير 'لجنة التنسيق الفصائلي' ماهر حرب ؛ فأشار إلى أن المخيم يتعرض لهجمة مسعورة من قبل الاحتلال بسبب احتضانه للمقاومة أسوة ببقية المخيمات الفلسطينية التي تتصدر مشهد المواجهة مع 'إسرائيل'.

وطالب 'حرب' السلطة الفلسطينية في رام الله بالوقوف عند مسؤولياتها، من خلال الارتقاء إلى حجم المخاطر، والتحديات التي تحدق بأبناء الشعب الفلسطيني، وتتهدد قضيته.

وأردف قائلاً:'إن ما نعيشه اليوم من عدوان شامل يطال كافة المناطق في الضفة، والقدس، وغزة، وحتى الداخل السليب يتطلب مراجعة للمسار الذي تسلكه السلطة، بما ينسجم من تطلعات الجماهير في التخلص من الإستعمار، ونيل الإستقلال بعد هذه العقود الطويلة من النضال والتضحية'.