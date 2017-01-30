اكتشف علماء بكلية الطب في جامعة كاليفورينا الأمريكية أن النساء المسنات اللواتي يؤدين نمطاً مستقرا من الحياة تفقدن 8 سنوات من عمرهن.

نتائج الدراسة نشرتها مجلة «American Journal of Epidemiology» الأمريكية حيث شملت الدراسة 1500 امرأة تتراوح أعمارهن بين 64 و95 عاما، وقام العلماء بتركيب جهاز على الفخذ الأيمن لكل امرأة لتتبع النشاط البدني لها مدة 7 أيام ليلا ونهارا.

وقاس الباحثون طول التيلوميرات أطراف الكروموسومات التي يرتبط قصرها بالشيخوخة وتبين أن النساء اللواتي يمارسن تمارين رياضية ولو خلال 30 دقيقة كل يوم يزيد طول تيلوميراتهن عما هو عليه لدى اللواتي يؤدين نمطا مستقرا من العيش.

وأثبت العلماء أن ذلك هو دليل على أن الأخيرات يتقدمن في السن أسرع ما يزيد من خطر إصابتهن بمرضي السرطان والسكري وأن هذه العملية مرتبطة بها الشيخوخة أما الخلايا التي تمتلك تيلوميرات قصيرة جدا فإنها تصبح غير قادرة على أداء مهامها وتموت.

جدير بالذكر أن التيلوميرات تتألف من سلاسل متكررة للحمض النووي، وهي تحمي الكروموسومات المتكاثرة من أضرار قد تلحق بها ولكن أطراف التيلوميرات تتقصر كل مرة تنقسم فيها الخلية.