ذكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة أنه من الممكن بفضل منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي التعرف على دلائل الإصابة بمرض سرطان الجلد بنفس كفاءة الأطباء المتخصصين.

ويقول الباحثون بجامعة ستانفورد الأمريكية إن المنظومة الجديدة تعتمد على معادلة خوارزمية يمكنها التعرف على دلائل سرطان الجلد اعتمادا على قاعدة بيانات ضخمة من الصور لأشكال أمراض الجلد المختلفة.

وأفاد الموقع الإلكتروني «ساينس أليرت» للأبحاث العلمية والتكنولوجيا بأن الباحثين قاموا بتغذية قاعدة البيانات بحوالى 129450 صورة لعينات جلدية تشمل أكثر من ألفي مرض مختلف، ثم استخدموا معادلة خوارزمية من ابتكار شركة جوجل العملاقة لخدمات الانترنت من أجل التمييز بين العلامات المختلفة التي تظهر على الجلد.

ويهدف الباحثون إلى تحويل هذه التقنية في نهاية المطاف إلى تطبيق إلكتروني يمكن تنزيله على الهواتف والأجهزة المحمولة.