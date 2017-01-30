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رقم الخبر: 186116 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 15:07 الاقسام: اجتماعيات  
المعدلات المرتفعة من فيتامين «أ» تمنع الاصابة بالخرف

المعدلات المرتفعة من فيتامين «أ» تمنع الاصابة بالخرف

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن أن تناول خمس حصص يومياً من الخضروات والفاكهة يمكن أن يساعد في الوقاية من الزهايمر عند التقدم في العمر، بعد أن وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين «أ» كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وذكرت صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية أن الباحثين راقبوا أكثر من 300 شخص مسن في الصين واكتشفوا أن من يتمتع منهم بمعدلات مرتفعة من فيتامين «أ» قلت لديهم بنسبة 60% فرص الإصابة بالخرف.

ووجد الباحثون أن 75%من الذين يعانون من نقص متوسط أو حاد في معدلات فيتامين «أ» عانوا من ضعف في الإدراك، مقارنة بنسبة 47% فقط ممن ظهرت معدلات الفيتامين طبيعية لديهم.

ويوجد فيتامين «أ» في الفاكهة والخضروات مثل الجزر والبروكلي والخوخ والأفوكادو إلى جانب الأسماك والكبد.

وفي جانب آخر، من الدراسة، وجد الباحثون أن فئران التجارب ممن كان لديها مستويات منخفضة من الفيتامين منذ الولادة تطور لديهم المزيد من مادة الأميلويد، وهي مادة لزجة تتراكم في أدمغة مرضى الزهايمر وتمنع خلايا المخ من التواصل.

وخلص الباحثون إلى أن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن هو الطريقة الأفضل لضمان وجود معدلات ملائمة من فيتامين «أ» بالجسم وإبعاد شبح الزهايمر.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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