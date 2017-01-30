سجل محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب المنتخب المصري هدفا قاتلا ليقود الفريق لخطف فوز صعب على حساب المغرب بنتيجة 1-0 مساء الأحد على ملعب "بور جونتي" في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالجابون.

وأحرز كهربا هدفه قبل 3 دقائق على نهاية المباراة، لينهي منتخب الفراعنة عقدة عدم الفوز على أسود الأطلس التي لازمته منذ 1986.

وصعد منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم ليواجه بوركينا فاسو يوم غد الأربعاء، بينما ودع منتخب المغرب البطولة بعد أداء رائع.

من جهة أخرى أنهى المنتخب الغاني مغامرة نظيره الكونغو الديمقراطية، وأطاح به من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالجابون، بعدما تغلب عليه 2-1 الأحد في دور الثمانية للبطولة.

ويلتقي المنتخب الغاني في المربع الذهبي للبطولة مع نظيره الكاميروني يوم بعد غد الخميس.

ويدين المنتخب الغاني بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى الشقيقين أندريه وجوردان أيو، نجلي الأسطورة الغاني عبيدي بيليه، واللذين سجلا هدفي النجوم السوداء في هذه المباراة.

تقدم جوردان أيو لغانا في الدقيقة 63، فيما تعادل باول خوسيه مبوكو للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 68، لكن أندريه أيو سجل هدف الفوز للنجوم السوداء من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وهذه هي النسخة السادسة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب الغاني للمربع الذهبي بالبطولة القارية.