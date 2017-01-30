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رقم الخبر: 186111 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 15:10 الاقسام: عربيات  
قتل انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين شمال بغداد

قتل انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين شمال بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن قتل انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفتين شمال العاصمة العراقية.

وقالت القيادة في بيان اوردته "السومرية نيوز"،  إن "قوة من الفوج الثالث اللواء 22 فرقة مشاة السادسة تمكنت من قتل ارهابيين اثنين يرتديان حزامين ناسفين في منطقة السلمان ضمن قاطع شمال بغداد".
واضافت القيادة ان "ذلك جاء وفق معلومات استخبارية دقيقة".
وتعد هذه العملية هي الثانية من نوعها اليوم الاثنين، حيث اعلنت القيادة ان قوة من مقر اللواء 22 فرقة المشاة السادسة نفذت واجب تفتيش في بساتين الشيخ حمد ضمن قاطع شمال  بغداد، ما أسفر عن الاشتباك مع ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة وقتلهم جميعا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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