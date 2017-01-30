وقد بدأت صباح اليوم الاثنين مراسم تشييع جثامين 16 من رجال الاطفاء في طهران الذين استشهدوا خلال عملية اطفاء حريق مبنى بلاسكو التجاري الذي انهار عليهم قبل 12 يوما.