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|رقم الخبر: 186110
|تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017
|الوقت: 15:10
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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بالصور.. جنة الزهراء (س) في طهران تضم رفات شهداء الاطفاء
استعدت جنة الزهراء(س) في طهران بضم رفات رجال الاطفاء الذين استشهدوا بإنهيار مبنى بلاسكو..
وقد بدأت صباح اليوم الاثنين مراسم تشييع جثامين 16 من رجال الاطفاء في طهران الذين استشهدوا خلال عملية اطفاء حريق مبنى بلاسكو التجاري الذي انهار عليهم قبل 12 يوما.
وبدأت مراسم التشييع في مصلى طهران بحضور عدد كبير من المسؤولين وحشود غفيرة من اهالي العاصمة طهران.
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