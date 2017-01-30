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رقم الخبر: 186109 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2017 الوقت: 15:07 الاقسام: ثقافة وفن  
اسبوع ثقافي للسينما الايرانية في اسبانيا

اسبوع ثقافي للسينما الايرانية في اسبانيا

تقيم دار آسيا للافلام بالتعاون مع فيلموتكا الاسبانية ومؤسسة فارابي الايرانية للانتاج السنيمائي برنامجا خاصا للتعريف بالسينما الايرانية مدة اسبوع واحد في العاصمة مدريد.

وتعرض 7 افلام سينمائية ايرانية خلال هذه الفعالية التي انطلقت في الـ24 من يناير الجاري وستنتهي اليوم الثلاثاء.

والافلام التي عرضت خلال الفعالية هي: «الزمهرير» اخراج الاخوان أرك، «آوا» اخراج سيامك كاشف آذر، «تجريش.. غيرمكتمل» اخراج بوريا اذربيجاني، «البَرَد والشمس» اخراج رضا كريمي، «الهدنة2» اخراج تهمينة ميلاني، «نكهة الخيال الحلوة» اخراج كمال تبريزي و«والد ذاك الآخر» اخراج يدالله صمدي.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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